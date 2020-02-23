محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که برخی از داروخانه اعلام میکنند که برای خرید ماسک از یک مارک خاص ملزم به خرید برخی کالاهای دیگر آن مارک هم هستند، آیا این تخلف محسوب میشود؟ گفت: قطعاً این موضوع تحت عنوان فروش اجباری کالا جز تخلفات حساب میشود البته تا کنون چنین گزارشی به تعزیرات ارسال نشده است. با این حال جز کالاهای سلامت محور است و نظارتهای تعزیرات در این رابطه بیشتر خواهد بود.
مدیر کل تعزیرات استان تهران از گشتهای تعزیرات در سطح استان تهران و داروخانهها خبر داد و گفت: روز گذشته گشتهای تعزیرات روانه داروخانهها و برخی مناطق شد. در همین رابطه یک انبار مربوط به نگهداری و احتکار ماسک و مواد اولیه ضد عفونی از جمله ژل و اسپری کشف شد.
معاون رئیس سازمان تعزیرات افزود: در این انبار ۵۰۰ هزار ماسک و رقم بالایی از مواد ضد عفونی کننده کشف شد.
وی در خصوص گشتهای تعزیرات از داروخانهها هم گفت: همچنین در قالب گشتهای تعزیرات روز گذشته ۵۰ هزار ماسک از داروخانههای تهران کشف شد.
اسفنانی با بیان اینکه ماسکهای مکشوفه در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفت، گفت: قرار شده این ماسکها با قیمت واقعی توزیع شود.
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