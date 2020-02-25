  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ مقاومت
۶ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۴۴

ثبت نام اردوی جهادی نوروز ۱۳۹۹ آغاز شد

ثبت نام اردوی جهادی نوروز ۱۳۹۹ آغاز شد

گروه جهادی راهیان شهادت اردوی جهادی نوروز ۹۹ را به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی اردوی جهادی به مقصد استان سیل زده سیستان و بلوچستان برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه جهادی راهیان شهادت از علاقه مندان به شرکت در اردوی جهادی نوروز ۱۳۹۹ در تخصص‌های عمرانی (ارماتور بندی، بنایی)، پزشکی، دندانپزشکی، مهندسی صنایع غذایی، کارآفرین، مهندسی کشاورزی و دامپزشکی نام‌نویسی می‌کند.

گروه جهادی راهیان شهادت با هدف زنده نگه داشتن نام و یاد سردار دلها و تکریم سفارش آن سردار این دوره جهادی را به نام و یاد شهید حاج قاسم سلیمانی در استان سیستان و بلوچستان شهرستان دلگان از ۳ تا ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ برگزار خواهد کرد.

علاقه مندان برای نام‌نویسی می‌توانند با شماره‌های: ۰۹۱۲۴۲۳۶۴۳۵ (عظیمی) و ۰۹۳۶۷۶۴۰۸۳۵ تماس بگیرند.

کد مطلب 4862378
شیما دنیادار رستمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها