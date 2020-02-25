ثبت نام اردوی جهادی نوروز ۱۳۹۹ آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه جهادی راهیان شهادت از علاقه مندان به شرکت در اردوی جهادی نوروز ۱۳۹۹ در تخصص‌های عمرانی (ارماتور بندی، بنایی)، پزشکی، دندانپزشکی، مهندسی صنایع غذایی، کارآفرین، مهندسی کشاورزی و دامپزشکی نام‌نویسی می‌کند.

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گروه جهادی راهیان شهادت با هدف زنده نگه داشتن نام و یاد سردار دلها و تکریم سفارش آن سردار این دوره جهادی را به نام و یاد شهید حاج قاسم سلیمانی در استان سیستان و بلوچستان شهرستان دلگان از ۳ تا ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ برگزار خواهد کرد.

علاقه مندان برای نام‌نویسی می‌توانند با شماره‌های: ۰۹۱۲۴۲۳۶۴۳۵ (عظیمی) و ۰۹۳۶۷۶۴۰۸۳۵ تماس بگیرند.