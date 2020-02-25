مجموع تولید ناخالص داخلی ۲۴۳۷ هزار میلیارد تومان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، مجموعه اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی کشور طی ۹ ماهه ۱۳۹۸ براساس آمارهای مرکز آمار ایران پرداخته است.

براین اساس سهم بخش صنایع و معادن از ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی طی ۹ ماهه ۹۸ معادل ۱۱۳۸ هزار میلیارد تومان، بخش خدمات ۱۰۹۳ هزار میلیارد تومان، صنعت (ساخت) ۴۷۴ هزار میلیارد تومان، نفت و گاز طبیعی ۳۶۷ هزار میلیارد تومان، کشاورزی ۲۱۶ هزار میلیارد تومان، ساختمان ۱۰۱ هزار میلیارد تومان و سایر معادن ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

براین اساس سهم هریک از بخش‌های مختلف از مجموع تولید ناخالص داخلی طی ۹ ماهه به شرح زیر است: گروه کشاورزی ۸.۹ درصد، گروه خدمات ۴۴.۹ درصد، صنعت (ساخت) ۱۹.۴ درصد، ساختمان ۴.۲ درصد، نفت و گاز طبیعی ۱۵ درصد، سایر معادن ۰.۶ درصد و سایر ۷ درصد.

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهند که سهم بخش کشاورزی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۰.۱ درصد رشد داشته ولی سهم بخش خدمات ۱.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین سهم بخش صنعت (ساخت) در مدت زمان مورد گزارش ۱.۳ درصد و سهم بخش ساختمان ۰.۷ درصد رشد داشته است. با این حال سهم بخش نفت و گاز طبیعی در این زمینه ۲.۶ درصد کاهش یافته است. سهم سایر معادن در آمارهای ۹ ماهه GDP کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل ثابت بوده و تغییری نداشته، اما سهم سایر موارد ۱.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.