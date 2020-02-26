تمام کشورهای جهان آماده شیوع کرونا باشند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بی بی سی، سازمان بهداشت جهانی طی بیانیه‌ای اعلام کرد، تمامی کشورهای جهان باید آماده شیوع کرونا باشند.

بنابر اعلام این سازمان، ویروس کرونا هنوز در تمام کشورهای جهان فراگیر نشده اما همه کشورها باید در مرحله آمادگی قرار داشته باشند.

بر اساس اعلام این سازمان جهانی، طی روزهای اخیر ویروس کرونا در سه کشور کره جنوبی، ایتالیا و ایران شیوع یافته اما بیش‌ترین میزان مبتلایان و قربانیان همچنان متعلق به چین است.

تاکنون نیز ۷۷ هزار نفر از مردم چین به کرونا مبتلا شده و بیش از ۲۶۰۰ نفر نیز جان خود را از دست داده‌اند. بیش از ۱۲۰۰ نفر نیز در دیگر کشورهای جهان مبتلا به کرونا شده و حدود ۳۰ نفر نیز جان باخته‌اند.

بر اساس بیانیه سازمان بهداشت جهانی، میزان مرگ و میر مبتلایان به ویروس کرونا بین یک الی دو درصد است اما هنوز درصد اصلی قربانیان کرونا به طور دقیق مشخص نیست.

به دنبال شیوع این بیماری، کشورهای عراق، افغانستان، کویت و بحرین اعلام کرده‌اند که عامل شیوع کرونا در این کشورها مسافرانی بودند که به تازگی به ایران سفر داشته‌اند.

تدروس آدهانوم رئیس سازمان بهداشت جهانی امروز درباره شیوع ویروس کرونا گفته است: شمار مبتلایان جدید به این ویروس در کشورهای ایران، ایتالیا و کره جنوبی بسیار نگران کننده است اما شاهد شیوع غیرقابل کنترل این بیماری در سطح جهان نیستیم.

وی ادامه داده است: توصیه ما به تمام کشورها، امیدواری و اعتماد به نفس است و می‌توان با این عوامل کرونا را شکست داد همانطور که بسیاری از کشورها این کار را کرده‌اند. استفاده از واژه «همه گیر» برای این بیماری صحیح نیست و تنها موجب ترس عمومی می‌شود.

این در حالی است که مایک رایان رئیس فوریت‌های بهداشتی سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است: در حال حاضر زمان آن رسیده که هر اقدام لازم برای مقابله با بیماری‌های فراگیر را انجام دهیم.

وی ادامه داده است: هرچند که کشورهای بسیاری با این ویروس درگیر شده‌اند اما سازمان بهداشت جهانی معتقد است که شیوع کرونا هنوز به سطح همه‌گیری نرسیده است.