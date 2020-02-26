وضعیت دستفروشان قزوین با ورود مدعی العموم ساماندهی می شود

یعقوب دادگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در برخی از معابر شهری شاهد ساخت و ایجاد سازه‌های فلزی و داربست از سوی دستفروشان هستیم که این سازه‌ها موجب سد معبر و نارضایتی عمومی شده و گزارشات مردمی نیز در خصوص مشکلات ایجاد شده به دادستانی واصل شده و گاهاً برخی حوادث همچون تصادف و آسیب دیدگی عابرین پیاده نیز به وقوع پیوسته که ضروری است در کمترین زمان، اقدامات مقتضی در جهت رفع سد معبر و ساماندهی آنها صورت گیرد.

وی افزود: دادستانی طی مکاتباتی در جهت احیا حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرایم احتمالی و حفظ نظم و آرامش عمومی و در راستای اجرای مقررات مربوط به سد معبر در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، خواستار جمع‌آوری سازه‌ها و داربست‌ها شده که این موضوع طی چند روز گذشته از سوی شهرداری با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان قزوین اجرایی و نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام شده است.

معاون دادستان مرکز استان قزوین همچنین تاکید کرد: کشور در شرایط حساس اقتصادی قرار دارد و در آستانه فرارسیدن سال نو نیز قرار داریم و بسیاری از دستفروشان سرپرست خانواده هستند و به دلیل شرایط اقتصادی و برای امرار معاش و تأمین معیشت خانواده و به اجبار به دستفروشی مشغول هستند و نگاه دستگاه قضائی نسبت به آنها برخوردی و سلبی نیست، اما این موضوع نباید موجب بی نظمی عمومی، وقوع جرایم مختلف و… شود و ضروری در کمترین زمان نسبت به ساماندهی آنها اقدام شود و موضوع ساماندهی توسط شهرداری و سایر ادارات ذی ربط در حال پیگیری است.

این مقام قضائی استان با بیان اینکه پدیده دستفروشی امری پذیرفته شده در جامعه تلقی می‌شود، اذعان داشت: در گذشته نیز طرح‌هایی برای ساماندهی دستفروشان اجرا شده اما این طرح‌ها مقطعی بوده و تداوم لازم را نداشته و در این خصوص دستگاه‌های مربوطه باید سیاست اجتماعی دقیقی داشته باشند و شهرداری به عنوان متولی مدیریت امور شهری باید طرح‌های جامع و پایداری را در این خصوص ارائه کند و در صورت اعلام اماکن مشخص از سوی شهرداری، تمامی دستفروشان موظفند در مکان اعلامی مستقر شوند.

دادگر در پایان خاطرنشان کرد: سیاست دستگاه قضائی در برخورد با مسائل و معضلات اجتماعی کاملاً روشن است و نگاه ما پیشگیرانه است و از برنامه‌هایی که با جدیت دنبال می‌کنیم، تحقق سیاست پیشگیری از وقوع جرم و احیا حقوق عامه است که در این خصوص همه دستگاه‌ها، نهادها و عامه مردم باید به دستگاه قضائی کمک کنند و این موضوع را یکی از وظایف خود بدانند.

