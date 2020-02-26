معادله خون در برابر خون همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «ابو حمزه» سخنگوی نظامی گردانهای القدس تاکید کرد که معادله واکنش متقابل در برابر دشمن صهیونیستی هم چنان پا برجا است.

وی افزود: معادله بمباران در برابر بمباران و خون در برابر خون در قبال دشمن صهیونیستی هم چنان پابرجا است.

روز دوشنبه سخنگوی گروهان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی از واکنش به حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مواضع خود خبر داده بود.

ابوحمزه در صفحه توئیتر خود نوشت: ما از پایان واکنش نظامی خود به دو جنایت خانیونس و دمشق خبر داده بودیم. اما دشمن متعهد نبود و مواضع و رزمندگان ما را بمباران کرد. به دشمن می‌گوییم که ما را آزمایش نکند.