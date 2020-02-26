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۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۱۱

سخنگوی گردانهای القدس فلسطین:

معادله خون در برابر خون همچنان ادامه دارد

معادله خون در برابر خون همچنان ادامه دارد

سخنگوی نظامی گردانهای القدس فلسطین بر پابرجا بودن معادله واکنش متقابل در برابر دشمن صهیونیستی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «ابو حمزه» سخنگوی نظامی گردانهای القدس تاکید کرد که معادله واکنش متقابل در برابر دشمن صهیونیستی هم چنان پا برجا است.

وی افزود: معادله بمباران در برابر بمباران و خون در برابر خون در قبال دشمن صهیونیستی هم چنان پابرجا است.

روز دوشنبه سخنگوی گروهان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی از واکنش به حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مواضع خود خبر داده بود.

ابوحمزه در صفحه توئیتر خود نوشت: ما از پایان واکنش نظامی خود به دو جنایت خانیونس و دمشق خبر داده بودیم. اما دشمن متعهد نبود و مواضع و رزمندگان ما را بمباران کرد. به دشمن می‌گوییم که ما را آزمایش نکند.

کد مطلب 4863571
فاطمه صالحی

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