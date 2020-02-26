به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام سازمان لیگ تکواندو دیدارهای معوقه لیگ برتر بانوان جمعه ۱۶ و بازی‌های هفته پایانی به همراه مراسم اختتامیه شنبه ۱۷ اسفندماه در سالن خانه تکواندو برگزار خواهد شد. همچنین دیدارهای معوقه لیگ برتر مردان یکشنبه ۱۷ و بازی‌های هفته پایانی و مراسم اختتامیه هم روز دوشنبه ۱۸ اسفندماه برگزار می‌شود.

با وجود قطعی شدن برنامه مسابقات و اعلام رسمی به تمام تیم‌ها و صدور بخشنامه فوق بر روی سایت رسمی فدراسیون، برخی تیم‌ها به برنامه اعلام شده معترض هستند. این تیم‌ها که اغلب در کورس قهرمانی دارند به برگزاری چند دیدار مهم بخصوص با دیگر مدعیان آن هم در مدت زمان دو روز اعتراض دارند.

در همین مورد تیم‌های فتح صدر البرز و کن با ارسال نامه‌ای رسمی به فدراسیون، نسبت به برنامه فوق اعتراض کرده و خواستار تعویق مسابقات شده اند. باید دید آیا سازمان لیگ در این خصوص تصمیم جدیدی اتخاذ خواهد کرد یا بر اجرای برنامه فوق تاکید دارد.