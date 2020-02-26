حضور ایران در نمایشگاه MITT روسیه ملغی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه گردشگری ام آی تی تی مسکو( MITT) هر ساله هفته آخر اسفند ماه برگزار می‌شود و یکی از پنج نمایشگاه گردشگری برتر در سراسر جهان است. این نمایشگاه بسیار مورد توجه جامعه گردشگری بین المللی است. قرار بود برپایی پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی MITT حضور داشته باشد حتی متولیان دولتی نیز برای مذاکراتی با مقامات روسیه پیگیر لغو ویزای گروهی گردشگران شوند اما شیوع ویروس کرونا و به دنبال آن لغو پروازهای خارجی باعث شد تا بخش خصوصی که از طرف شرکت مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی متولی اجرای پاویون شده بود، انصراف دهد. به این ترتیب ایران در این نمایشگاه پاویونی نخواهد داشت.

همچنین قرار بود که بخش خصوصی نشست B2B را نیز میان فعالان و آژانس داران ایرانی و روسی همزمان با این نمایشگاه برگزار کند که این نشست نیز به خرداد سال ۹۹، موکول شد.

از طرفی حضور ایران در نمایشگاه گردشگری ITB که از ۱۴ تا ۱۸ اسفند در برلین آلمان برگزار می‌شود نیز هنوز در مرحله‌ای از تردید است. با این وجود اقدامات مربوط به حضور ایرانی‌ها در این نمایشگاه در حال انجام است ولی با لغو پروازهای ترکیه و ایرلاین‌های دیگر کشورهای همسایه، این تردید وجود دارد که عده‌ای از شرکت کنندگان ایرانی نتوانند خود را به غرفه‌های آماده شده در برلین برسانند.

از سوی دیگر شنیده‌ها حاکی از آن است که شاید آلمان نیز از برپایی نمایشگاه آلمان در اقدام بی سابقه‌ای خودداری کند. این موضوع در روزهای آینده تصمیم گیری خواهد شد چرا که نمایشگاه ITB برلین بزرگترین نمایشگاه گردشگری در جهان است که از کشورهای مختلفی برای حضور در آن دعوت می‌شود همچنین در این نمایشگاه چینی‌ها نیز حضور دارند و جالب اینجاست که این کشور حضورش را در نمایشگاه برلین لغو نکرده است. با این وجود احتمال اینکه آلمان، نمایشگاه گردشگری را به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در این کشور لغو کند وجود دارد.