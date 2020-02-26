شعار ایران و چین در مقابله با کرونا/ ارسال ۵۰۰۰ کیت تشخیص

به گزارش خبرگزاری مهر، «چانگ هوا» در هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران حضور یافت و ۲۵۰ هزار ماسک به ایران اهدا کرد.

در این جلسه، سفیر چین اظهار کرد: ما ابتدا از دوستان ایرانی خود تشکر می‌کنیم چراکه در زمان بحران جهت مبارزه با بیماری کرونا از ما حمایت کرده و حال با بروز کووید ۱۹ در ایران، وزارت خارجه چین آمادگی لازم را دارد تا با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همکاری‌های لازم را داشته باشد.

وی با بیان اینکه به زودی ۵ هزار کیت تشخیص کووید ۱۹ از طرف چین به ایران اهدا می‌شود، افزود: بنا بر اعلام نیاز و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تعداد زیادی کیت تشخیص کووید ۱۹ وارد ایران خواهد شد.

چانگ هوآ گفت: ویروس کرونا مرزها را نمی‌شناسد و دشمن مشترک چین و ایران محسوب می‌شود و برای مبارزه با ویروس کووید ۱۹ مردم ایران و چین کنار هم بوده و یکدیگر را حمایت می‌کنند تا امنیت و سلامت را به جامعه بازگردانیم.

سفیر چین عنوان کرد: شعار ما مبنی بر این است که می‌گوییم «قوی باش ایران، قوی باش چین» و با توجه به اینکه در حال سپری کردن روزهای سختی هستیم، با مردم ایران و خانواده‌هایشان همدردی می‌کنیم و آرزو داریم سایر مبتلایان هرچه زودتر بهبود یابند.