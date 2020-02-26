مساجد باید کارکرد اجتماعی خودشان را حفظ کرده و ادامه دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع بررسی اثرگذاری مسجد امروز در کاهش آسیب‌های اجتماعی، با حضور نیره آزادی کارشناس مذهبی و مسئول مجموعه مبلغان شهر تهران و غلامرضا تیزفهم مدرس دانشگاه از شبکه رادیویی گفت‌وگو روی آنتن رفت.

در این برنامه نیره آزادی با اشاره به این که مساجد محلِ اجتماع مردم هستند، گفت: اجتماع مردم در مساجد قدمتی بیش از هزار سال دارد.

وی با اشاره به این که اجتماعی بودن پایه و اساس دین اسلام است، اظهار داشت: اسلام انسان را از زندگی فردی و گوشه عزلت جدا می‌کند و به سمت زندگی اجتماعی سوق می‌دهد.

مسئول مجموعه مبلغان شهر تهران با بیان این که اسلام مؤمنین را به عبادت‌های اجتماعی تشویق می‌کند، عنوان کرد: از طریق تشکیل اجتماع مسلمانان می‌توانند وحدت را حفظ کنند و در مقابل مشکلات مختلف ایستادگی کنند.

وی با بیان این که دست خداوند با جماعت است، تصریح کرد: اجتماع محور بودن مسجد در عصر نبوی بسیار حائز اهمیت بود، بر این اساس ما باید تلاش کنیم تا مساجد امروزی کارکرد اجتماعی خودشان را حفظ کرده و ادامه دهند.

نیره آزادی افزود: رفتار انسان‌ها با یکدیگر می‌تواند نمادی از جامعه و شخصیت اجتماعی افراد باشد. پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند که مسجد خانه تمام مؤمنین و انسان‌ها است.

این کارشناس مذهبی با اشاره به این که در حال حاضر قشرهای مختلف مردم در مساجد حضور پررنگ دارند، اظهار کرد: حضور افراد مختلف در مسجد باید بدون خطوط مشخص و مرزبندی انجام شود، به عبارت دیگر مسجد باید تمام اقشار را پذیرا باشد.

در ادامه برنامه گفتگوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو غلامرضا تیزفهم با اشاره به این که مسجد مهم‌ترین پایگاه تمدنی جهان اسلام است، گفت: در طول تاریخ اسلام، مساجد در بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی فعالیت‌های مؤثری را داشته اند. متأسفانه امروزه بسیاری از کارکردها و مسائل مربوط به حوزه مساجد در کشور مورد غفلت قرار گرفته است.

این استاد دانشگاه با اشاره به این که ما باید به مشکلات حاضر در جامعه توجه بسیار زیادی داشته باشیم، توضیح داد: مساجد باید موضوع تهاجم فرهنگی را بیش از پیش زیر نظر قرار داشته باشند.

وی با بیان این که مساجد از زمان صدر اسلام کانون خیزش فرهنگ و تمدن اسلامی بوده اند، عنوان کرد: در حال حاضر مساجد ما با جنگ‌های متعدد داخلی و خارجی درگیر هستند.

غلامرضا تیزفهم نیز با اشاره به سخنرانی شهید سپهبد قاسم سلیمانی در روز جهانی مسجد در سال ۹۶، عنوان کرد: مساجد در حالت کلی می‌توانند چند نوع رویکرد داشته باشند، در ابتدا مساجدی هستند که ائمه جماعت در آن‌ها به امور فرهنگی و تربیتی می‌پردازند.

وی با بیان این که برخی از مساجد فقط امور مذهبی را مورد توجه قرار می‌دهند، ادامه داد: در برخی از مساجد به اسلام و مسلمین حمله می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به مساجد علمای تکفیری اشاره کرد.

این مدرس دانشگاه با بیان این که مسجد سنگر اسلام است، عنوان کرد: حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران با حفظ مسجد امکان پذیر است.

وی با بیان این که ما باید با نگاهی پویا و خلاق مساجد را مدیریت کنیم، تصریح کرد: برای مثال می‌توانیم در مساجد مختلف امکان نگهداری کودک را داشته باشیم، تا والدین در هنگام نماز و عبادت بتوانند با خیال راحت کودک خود را به مهد کودکِ مسجد بسپارند.