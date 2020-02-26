حجت الاسلام علی نعمت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لغو مراسم مذهبی اعتکاف اظهار داشت: در شریعت تشخیص امور دینی همیشه با علما و کارشناسان دینی بوده است و هر گاه احساس شود اعمالی موجب ضرر و زیان به افراد می‌شود از آن ممانعت کرده اند.

وی بیان کرد: برای نمونه اگر روزه گرفتن برای سلامت برخی مضر باشد علما آن را جایز نمی‌دانند و سلامت انسان در اولویت قرار دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: اعتکاف نیز از برنامه‌های مذهبی ارزشمندی است که همه ساله در ماه رجب برگزار می‌شود که همیشه با استقبال خوب جوانان و نوجوانان روبرو بوده است.

نعمت اللهی یادآورشد: با توجه به شیوع بیمای کرونا در مناطق مختلف کشور برای پیشگیری از این ویروس بسیاری از اجتماعات مردمی، مدارس، دانشگاه‌ها، همایش‌ها و مراسم پرجمعیت با دستور مسئولان بهداشتی و مدیریت بحران لغو و تعطیل شده تا سلامت مردم به خطر نیفتد.

وی گفت: در این راستا از سوی مسئولان تبلیغات اسلامی کشور هم برای اعتکاف تصمیماتی گرفته شده و به استان‌ها اختیار داده اند تا بر اساس شرایط بهداشتی هر منطقه در محل تصمیم گیری شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین یادآورشد: در استان قزوین هم هرچند تاکنون مورد آلوده گزارش نشده اما باید مراقبت‌های پیشگیرانه جدی گرفته شود و در این راستا مراسم اعتکاف در قزوین برگزار نخواهد شد.

وی اضافه کرد: اعتکاف از اعمال مستحبی است و در این شرایط بهتر است آن را به زمان دیگری موکول کنیم تا سلامت مؤمنان معتکف به خطر نیفتد.

حجت الاسلام نعمت اللهی تصریح کرد: البته اعتکاف به صورت انفرادی می‌تواند در منازل برگزار شود و امیدواریم با رعایت موارد بهداشتی بتوانیم از این ویروس دور بمانیم.

اعتکاف در رمضان برگزار می‌شود

وی گفت: امیدواریم مراسم اعتکاف در دهه آخر ماه مبارک رمضان با حضور مؤمنان در قزوین برگزار شود.