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۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۲۷

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین:

مراسم اعتکاف در قزوین برگزار نمی‌شود

مراسم اعتکاف در قزوین برگزار نمی‌شود

قزوین- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: به دلیل شرایط ویژه کشور و استان و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا مراسم مذهبی اعتکاف امسال در قزوین برگزار نمی شود.

حجت الاسلام علی نعمت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لغو مراسم مذهبی اعتکاف اظهار داشت: در شریعت تشخیص امور دینی همیشه با علما و کارشناسان دینی بوده است و هر گاه احساس شود اعمالی موجب ضرر و زیان به افراد می‌شود از آن ممانعت کرده اند.

وی بیان کرد: برای نمونه اگر روزه گرفتن برای سلامت برخی مضر باشد علما آن را جایز نمی‌دانند و سلامت انسان در اولویت قرار دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: اعتکاف نیز از برنامه‌های مذهبی ارزشمندی است که همه ساله در ماه رجب برگزار می‌شود که همیشه با استقبال خوب جوانان و نوجوانان روبرو بوده است.

نعمت اللهی یادآورشد: با توجه به شیوع بیمای کرونا در مناطق مختلف کشور برای پیشگیری از این ویروس بسیاری از اجتماعات مردمی، مدارس، دانشگاه‌ها، همایش‌ها و مراسم پرجمعیت با دستور مسئولان بهداشتی و مدیریت بحران لغو و تعطیل شده تا سلامت مردم به خطر نیفتد.

وی گفت: در این راستا از سوی مسئولان تبلیغات اسلامی کشور هم برای اعتکاف تصمیماتی گرفته شده و به استان‌ها اختیار داده اند تا بر اساس شرایط بهداشتی هر منطقه در محل تصمیم گیری شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین یادآورشد: در استان قزوین هم هرچند تاکنون مورد آلوده گزارش نشده اما باید مراقبت‌های پیشگیرانه جدی گرفته شود و در این راستا مراسم اعتکاف در قزوین برگزار نخواهد شد.

وی اضافه کرد: اعتکاف از اعمال مستحبی است و در این شرایط بهتر است آن را به زمان دیگری موکول کنیم تا سلامت مؤمنان معتکف به خطر نیفتد.

حجت الاسلام نعمت اللهی تصریح کرد: البته اعتکاف به صورت انفرادی می‌تواند در منازل برگزار شود و امیدواریم با رعایت موارد بهداشتی بتوانیم از این ویروس دور بمانیم.

اعتکاف در رمضان برگزار می‌شود

وی گفت: امیدواریم مراسم اعتکاف در دهه آخر ماه مبارک رمضان با حضور مؤمنان در قزوین برگزار شود.

کد مطلب 4863608

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