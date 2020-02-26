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۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۳۸

نمایشگاه های بهاره در آذربایجان غربی لغو شد/تشدید نظارت بر بازار

نمایشگاه های بهاره در آذربایجان غربی لغو شد/تشدید نظارت بر بازار

ارومیه-معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی از لغو نمایشگاه های بهاره به دلیل پیشگیری از ویروس کرونا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام شهدی صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان با اشاره به لغو نمایشگاه‌های بهاره در استان در پایان سال، از سازمان صنعت معدن و تجارت و اتاق اصناف خواست تا بازرسی‌های خود را بر عرضه و قیمت کالا در استان افزایش دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی بر تشدید نظارت بر عرضه و قیمت کالا در بازار تاکید کرد و افزود: نظارت‌ها بر بازار شب عید بخصوص در بخش اقلام ضروری تشدید می‌شود.

شهدی در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان با اشاره به شیوع بیماری کرونا در کشور، گفت: متأسفانه برخی از افراد از این فرصت استفاده کرده و در عرضه برخی از محصولات و مایحتاج مردم خلل وارد و باعث افزایش قیمت‌ها در بازار شده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی غربی تاکید کرد: اجازه نمی‌دهیم سودجویان از این فرصت استفاده کنند و با متخلفان در زمینه احتکار و گرانفروشی به شدت برخورد خواهد شد.

وی همچنین در خصوص تولید مواد ضدعفونی و عرضه آن در بازار نیز گفت: با تعدادی از تولید کنندگان استان هماهنگ‌های لازم برای تولید این محصولات انجام شده و این کارخانجات بصورت چند شیفت این نوع محصولات را تولید می‌کنند.

کد مطلب 4863637

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