شماره ۱۱۹ دو ماهنامه معمار منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره ۱۱۹ دو ماهنامه معمار ویژه بهمن و اسفند ۱۳۹۸ منتشر شد. آنچه در این شماره میخوانید به شرح زیر است:
سرمقاله این شما با عنوان «رئالیسم جادویی؛ آموزه تجربههای شهری و معماری در آمریکای لاتین» به قلم محمد محمدزاده است.
در بخش مقالات و گفتوگوها: «معماری معاصر آمریکای لاتین و وضعیت متباین اجتماعی- فرهنگی» نوشته رضا عسگری؛ «معماری معاصر کلمبیا» رزا اعرابی؛ «گفتوگوی جیان کارلو ماتزانتی با سرخیو فاخاردو، شهردار مدلین، کلمبیا» ترجمه آزیتا ایزدی؛ «در تداوم ای دهها؛ انتخابهای تازه پیش روی معماری شیلی» ایمان شفیعی؛ «معماری برزیل» روث ورده زئین ترجمه آزیتا ایزدی؛ «حق بر شهر در برزیل: مطالبهگری، نهادسازی و دوباره مطالبهگری» مجید ابراهیمپور؛ «روبرتو بورله مارکس و مدرنیسم بومگرا» نوشته کاترین سیویت نوردنسون و ترجمه آزیتا ایزدی؛ «سه معمار آمریکای لاتین؛ داروشا، سالمونا و دوهارت» نوشته پریناز کبیری؛ «کارهای الادیو دیسته» کارلوس مورالس با ترجمه آزیتا ایزدی؛ گفتوگوی ریکاردو لگورتا با جیمز استیل ترجمه آزیتا ایزدی با عکسهای لوردس لگورتا و «معماران هنرمند آمریکای لاتین» به قلم سروناز امتیازی منتشر شده است و در بخش معرفی پروژه نیز؛ پروژههایی از کلمبیا و شیلی با ترجمه آزیتا ایزدی ارائه شده است.
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