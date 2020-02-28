محمد سبزه زاری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان استان تا ۲۴ ساعت آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد خواهد بود.
وی افزود: از شنبه تا دوشنبه شاهد رگبار و رعد و برق در مناطق شمال و شمال شرق و شرقی استان خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی استان خوزستان ادامه داد: در این مدت بارش در سایر مناطق استان به صورت پراکنده پیشبینی میشود.
وی عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته جنوب اهواز با ۲۳.۸ و ایذه با ۳.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: طی همین مدت حداکثر و حداقل دمای اهواز ۲۱.۷ و ۱۱.۰ درجه سانتیگراد را گزارش شده است.
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