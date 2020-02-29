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۱۰ اسفند ۱۳۹۸، ۱۵:۴۹

استفاده از ویلچرهای برقی خودران در فرودگاه‌ها

استفاده از ویلچرهای برقی خودران در فرودگاه‌ها

هواپیمایی انگلیس قصد دارد برای تسهیل جابجایی معلولان از ویلچرهای برقی خودران استفاده کند و این کار را در فرودگاه جان اف کندی آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، افراد معلول با نشستن بر روی این ویلچرها می‌توانند بدون نیاز به مساعدت افراد دیگر به طور خودکار به سمت گیت های پرواز حرکت کنند.

در صورت ثمربخش بودن ارائه این خدمات در فرودگاه جان اف کندی، دامنه این کار به دیگر فرودگاه‌ها تسری می‌یابد. ویلچرهای یادشده از فناوری شناسایی موانع برخوردار هستند و می‌توانند عابران دیگر و اشیای گوناگون را شناسایی کنند تا جلوی برخورد با آنها گرفته شود.

ویلچرهای یادشده برای حرکت به سمت دیگر مقاصد نیز قابل برنامه ریزی هستند و یک نمایشگر نیز بر روی آنها کار گذاشته شده است. آنها بعد از به مقصد رساندن هر مسافر معلول برای سوار کردن مسافران بعدی فراخوانده می‌شوند. ارزش هر یک از این ویلچرها ۴۰۰۰ دلار برآورد شده است.

قرار است در آینده نزدیک این خدمات در فرودگاه هیتروی لندن نیز ارائه شوند. هزینه ارائه این خدمات به مدت ۵ سال در این دو فرودگاه ۸.۳ میلیارد دلار خواهد بود.

کد مطلب 4865887

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