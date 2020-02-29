معاون آموزشی وزارت بهداشت مدیر کمیته اپیدمیولوژی کرونا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت در این حکم آمده است: دکتر حقدوست، معاون آموزشی وزارت بهداشت، با توجه به سوابق علمی و اجرائی ارزنده، با حفظ سمت، مدیریت کمیته اپیدمیولوژی کووید- ۱۹ به جنابعالی محول می شود تا با استفاده از ظرفیت متخصصین کمیته کشوری و همچنین تجارب دیگر کشورها و بهره گیری از دانش اساتید برجسته دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بررسی اپیدمیولوژیک بیماری اقدام فرمایید.

بدیهی است کمیته مذکور به عنوان مجموعه اصلی در اعلام نظر رسمی علمی در این مورد اقدام می کند و دیگر کمیته های کشور ضروریست تا مورد را به کمیته مذکور اعلام و اظهار نظر نهائی از این طریق صورت پذیرد.

همچنین وزیر بهداشت در احکامی جداگانه اعضای کمیته مشورتی اپیدمیولوژی کووید-۱۹ را منصوب کرد.

بر اساس این احکام دکتر علی اکبر حقدوست معاون آموزشی، دکتر محسن اسدی لاری مدیرکل همکاری های بین الملل، دکتر محمد آسائی مشاور وزیر در امور بهداشتی، دکتر احسان مصطفوی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی، دکتر بابک عشرتی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی، دکتر احمد رئیسی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی، دکتر سید مهدی طباطبائی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی به عنوان اعضای کمیته مشورتی اپیدمیولوژی کووید-۱۹ منصوب شدند.

در این حکم آمده است: «بدینوسیله با توجه به سوابق علمی، جنابعالی بعنوان عضو کمیته مشورتی اپیدمیولوژی کووید-۱۹ منصوب می شوید تا با بررسی مستندات و یافته های خارجی و داخلی و الگوی بیماری زایی و ابتلا ویروس در کشور و مقایسه با دیگر نقاط جهان نسبت به بررسی وضع موجود و پیش بینی روند بیماری در کشور و همچنین اداره مدل های اپیدمیولوژیک اقدام فرمائید.

انتظار می رود در شناخت منشاء اولیه آلودگی و تهیه گزارش کشوری (national report) در کمیته مذکور تصمیم گیری شود.»