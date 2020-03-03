تشریح اقدامات بسیج جامعه پزشکی در مقابله با کرونا

ابراهیم متولیان، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اقدامات بسیج جامعه پزشکی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، اظهار داشت: بسیج جامعه پزشکی از زمان شروع کرونا در کشور با حضور نیروهای خود در بیمارستان‌ها در حال خدمت رسانی بوده است. بر همین اساس نیز یک دستورالعمل همکاری با وزارت بهداشت با محورهای آموزش و اطلاع‌رسانی داریم.

وی افزود: به همین منظور نیز سامانه تلفنی ۴۰۳۰ برای پاسخ دهی به سوالات و ابهامات هموطنان در خصوص ویروس کرونا راه اندازی شده است. این سامانه بر اساس تفاهم نامه اخیر وزارت بهداشت و بسیج جامعه پزشکی راه‌اندازی شده و به صورت «مرکز تلفنی پاسخگو و مشاوره نیروی انسانی» در حال خدمت رسانی به مردم است. در این سامانه ۶۰ نفر از اعضای کادر درمانی به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی مردم هستند و به تمامی سوالات هم وطنان درباره ویروس کرونا پاسخ می‌دهند.

متولیان با اشاره به کلینیک‌های مخصوص مبتلایان به کرونا نیز توضیح داد: با همکاری وزارت بهداشت، درمانگاه‌ها و کلینیک‌های بیماری‌های حاد به تنفسی در سطح کشور را برای خدمت رسانی به بیماران مبتلا به کرونا آماده کرده‌ایم. در همین راستا پس از شناسایی افراد مشکوک به کرونا برای عدم مراجعه بیماران به بیمارستان‌ها، کلینیک‌های خاصی مشخص شده و افراد مشکوک مستقیماً به این مراکز منتقل خواهند شد. این کلینیک‌ها به زودی از سوی وزارت بهداشت اعلام خواهد شد.

رئیس بسیج جامعه پزشکی یکی از موضوعات مهم در روزهای آتی را آمادگی برای مقابله با افزایش شیوع ویروس کرونا دانست و اظهار داشت: به همین منظور با همکاری وزارت بهداشت در حال آموزش نیروها و اعضای کادر درمان هستیم. در تمامی استان‌ها نیز نیروهای بسیج جامعه پزشکی ساماندهی شده و به صورت آماده باش در مراکز درمانی حضور دارند. در صورتی که طی روزهای آینده با موج بیشتری از شیوع کرونا روبرو شده و به نیروهای درمانی بیشتری نیاز داشته باشیم، اعضای جامعه بسیج جامعه پزشکی به صورت آماده باش بوده و آمادگی حضور نیروهای بیشتر در بیمارستان‌ها را داریم.

متولیان خاطر نشان کرد: نیروها بر اساس سطح خطر وارد عمل می‌شوند، در حال حاضر در وضعیت زرد هستیم و حتی برای بروز وضعیت قرمز نیز با برگزاری دوره‌های آموزشی برای نیروها، آمادگی داریم.

وی بیان کرد: در حال حاضر نیز ۷۰۰ گروه ۶ نفره از اعضای بسیج جامعه پزشکی در قالب گروه‌های «شهید رهنمون» در سطح کشور و مناطق محروم فعالیت دارند و به اطلاع رسانی و آموزش در خصوص پیشگیری از ویروس کرونا می‌پردازند.