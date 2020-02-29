سرلشکر باقری در گذشت خسروشاهی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی درگذشت حجت الاسلام سیدهادی خسروشاهی (ره) را تسلیت گفت.

متن پیام سرلشکر باقری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت عالم نستوه، روحانی مجاهد و انقلابی مرحوم حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سیدهادی خسروشاهی (ره) موجب تاثر و تالم گردید.

بی شک مجاهدت‌ها و تلاش‌های ارزنده آن روحانی خستگی ناپذیر و پیشتاز در عرصه‌های خدمت به اسلام و امت اسلامی و فعال در پیش برندگی دیپلماسی انقلاب و نظام برای همیشه ماندگار و منشا خیر و برکت برای مجاهدان سنگر تبلیغ علوم و معارف دینی و تقریب مذاهب و وحدت و اتحاد مسلمین و فعالان حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

این مصیبت جانکاه را به بیت شریف و بازماندگان ارجمند وی تسلیت عرض نموده و از درگاه حضرت حق تعالی برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و همنشینی با اجداد طاهرین و برای مصیبت دیدگان مکرم، صبر و شکیبایی توام با پاداش کثیر مسئلت می‌جویم.

سرلشکر پاسدار محمد باقری

رییس ستاد کل نیروهای مسلح