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۱۰ اسفند ۱۳۹۸، ۲۱:۵۳

در پیامی؛

سرلشکر باقری در گذشت خسروشاهی را تسلیت گفت

سرلشکر باقری در گذشت خسروشاهی را تسلیت گفت

رییس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی درگذشت حجت الاسلام سیدهادی خسروشاهی (ره) را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی درگذشت حجت الاسلام سیدهادی خسروشاهی (ره) را تسلیت گفت.

متن پیام سرلشکر باقری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت عالم نستوه، روحانی مجاهد و انقلابی مرحوم حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سیدهادی خسروشاهی (ره) موجب تاثر و تالم گردید.

بی شک مجاهدت‌ها و تلاش‌های ارزنده آن روحانی خستگی ناپذیر و پیشتاز در عرصه‌های خدمت به اسلام و امت اسلامی و فعال در پیش برندگی دیپلماسی انقلاب و نظام برای همیشه ماندگار و منشا خیر و برکت برای مجاهدان سنگر تبلیغ علوم و معارف دینی و تقریب مذاهب و وحدت و اتحاد مسلمین و فعالان حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

این مصیبت جانکاه را به بیت شریف و بازماندگان ارجمند وی تسلیت عرض نموده و از درگاه حضرت حق تعالی برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و همنشینی با اجداد طاهرین و برای مصیبت دیدگان مکرم، صبر و شکیبایی توام با پاداش کثیر مسئلت می‌جویم.

سرلشکر پاسدار محمد باقری

رییس ستاد کل نیروهای مسلح

کد مطلب 4866446

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