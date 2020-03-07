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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۰۰

میرزاده در گفتگو با مهر:

باید جلسه‌ای فوق العاده برای اجرای رتبه بندی فرهنگیان تشکیل شود

باید جلسه‌ای فوق العاده برای اجرای رتبه بندی فرهنگیان تشکیل شود

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: باید هر چه سریعتر جلسه فوق العاده‌ای برای اجرای درست طرح رتبه بندی فرهنگیان تشکیل شود، چرا که بخشنامه‌ای برخلاف این طرح، در حال اجرا است.

میرحمایت میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت طرح رتبه بندی فرهنگیان، گفت: متأسفانه اخیرا بخشنامه ای به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شده که طرح رتبه بندی را به حاشیه رانده است.

وی افزود: این بخشنامه که از ابتدای اسفندماه اجرایی شده است، برخلاف اصل سوم قانون اساسی و ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه و کاملا غیرکارشناسی است و مشکلات زیادی را برای فرهنگیان ایجاد کرده و باید هر چه سریعتر اصلاح شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به این بخشنامه، گفت: بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی قانون مدیریت خدمات کشوری به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شده که باعث شکاف گسترده ای بین شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش شده است.

میرزاده با بیان اینکه متأسفانه آنچه اجرا شده طرح رتبه بندی مورد نظر مجلس نبوده است، تصریح کرد: باید سریعا جلسه فوق العاده ای میان هیئت دولت، مسئولان آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شود تا در این جلسه درباره نحوه درست اجرای طرح رتبه بندی فرهنگیان تصمیم گیری شود.

کد مطلب 4866792
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۰۹:۴۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
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      واقعا کسی ذره‌ایی انسانیت داشته باشد باید عدالت را در جامعه برقرار کند. چندین سال طول کشید که رتبه بندی اجرا بشه چرا در یه شبه بیدار شد حذف کردید؟ در حالی که معلمان عدالت برای تمام اقشار جامعه را می
    • NL ۱۴:۱۵ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
      0 0
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      مدیر محترم سایت سلامرتبه بندی بازنشستگان 98 را پیگیری میفرمایید یانه امیدوارم به عنوان رسانه با یک تماس بامسئولین تکلبف را روشن فرماییدودر همین صفحه اطلاع رسانی فرمایید دعا گوی خیر شما
    • NL ۱۴:۲۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      مدیر محترم سایت سلام رتبه بندی بازنشستگان 98 را پیگیری میفرمایید یانه امیدوارم به عنوان رسانه با یک تماس بامسئولین تکلبف را روشن فرماییدودر همین صفحه اطلاع رسانی فرمایید دعا گوی خیر شما
    • IR ۱۵:۵۴ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      به سلا متی این جلسه کی تشکیل می شود با این کرونا؟؟؟ تا گوساله گاو شود جگر صاحبش آب شود.
    • Behrouz IR ۱۹:۵۹ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۸
      0 0
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      سوالی از الهیار ترکمن اصلا حرف شما درست!!! در آمار مبحثی هست به نام فاصله از میانگین اصلا حرف شما درست؛ به طور میانگین 1500000 تومان به حقوق فرهنگیان اضافه شده وقتی یک نفر بلکه تعداد کثیری از فرهنگیا
    • مهدی IR ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
      0 0
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      سلام جناب آقای میرزاده، بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی قانون مدیریت خدمات کشوری باعث شکاف گسترده ای حتی بین شاغلان کادر اداری و آموزشی شده.

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