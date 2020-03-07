میرحمایت میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت طرح رتبه بندی فرهنگیان، گفت: متأسفانه اخیرا بخشنامه ای به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شده که طرح رتبه بندی را به حاشیه رانده است.

وی افزود: این بخشنامه که از ابتدای اسفندماه اجرایی شده است، برخلاف اصل سوم قانون اساسی و ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه و کاملا غیرکارشناسی است و مشکلات زیادی را برای فرهنگیان ایجاد کرده و باید هر چه سریعتر اصلاح شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به این بخشنامه، گفت: بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی قانون مدیریت خدمات کشوری به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شده که باعث شکاف گسترده ای بین شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش شده است.

میرزاده با بیان اینکه متأسفانه آنچه اجرا شده طرح رتبه بندی مورد نظر مجلس نبوده است، تصریح کرد: باید سریعا جلسه فوق العاده ای میان هیئت دولت، مسئولان آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شود تا در این جلسه درباره نحوه درست اجرای طرح رتبه بندی فرهنگیان تصمیم گیری شود.