قدردانی پلیس از جامعه پزشکی و پرستاری کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار ایوب سلیمانی در حاشیه آغاز به کار قرارگاه پدافند زیستی ناجا، اظهار داشت: یاد و خاطره شهدای اسلام، انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس، مدافعان حرم و حریم مقدس جمهوری اسلامی ایران و شهیدان گرانقدر نیروی انتظامی را گرامی میداریم و بر روح بلند و ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) درود و رحمت میفرستیم و برای فرماندهی معزز کل قوا مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای عزیز (مدظله العالی) آرزوی صحت و سلامتی توأم با طول عمر باعزت و برکت داریم.
وی افزود: از همه همکارانم در نیروی انتظامی که در هر شرایطی در خدمت نظام و ملت هستند و به ویژه از مجموعه افتخارآفرین و قدرتمند یگانهای ویژه ناجا قدردانی میکنم.
جانشین فرمانده ناجا ادامه داد: نیروی انتظامی؛ مظهر خدمت بی دریغ به ملت عزیز و شریف ایران اسلامی، پاسدار ارزشها و آرمانهای نظام و انقلاب، حافظ امنیت و آرامش جامعه و مردم است.
این مقام انتظامی افزود: نیروی انتظامی؛ مدافع مرزهای جمهوری اسلامی ایران است و در هر جا، صحنه و عرصهای که نیاز کشور و ملت باشد در کنار و در خدمت آنان است؛ هر مورد و موضوع خواسته یا ناخواسته ای، عامل یا برنامهای که تهدید کننده امنیت و آرامش جامعه باشد، نیروی انتظامی به عنوان پرچمدار وارد صحنه و میدان عمل میشود.
سردار سلیمانی با بیان اینکه اگر بخواهیم فهرستی از مصادیق پرچمداری نیروی انتظامی را در صحنهها، بگوییم، به شماره نمیآید، یادآور شد: از ابتدای سال تا امروز دهها عرصه سخت و سرنوشت ساز در کشور اتفاق افتاد، که نیروی انتظامی در همه صحنهها و عرصهها، پرچمدار و پیشتاز بود؛ از حادثه سیل ابتدای سال تا برگزاری انتخابات اخیر، پلیس در هر صحنهای خوش درخشید.
وی اضافه کرد: از ابتدای مهرماه سال جاری تا امروز، حوادث و مناسبتهای ملی، پیوسته و یکپارچه ای را پشت سر گذاشتیم و در طول ماهها، نیروهای پلیس در همه حال، در آمادگی و در اجرای مأموریتها در سرتاسر سرزمین عزیزمان بوده و هستند.
جانشین فرمانده ناجا با اشاره به ورود ویروس کرونا به کشور، خاطر نشان کرد: از آغازین روزهایی که این موضوع یعنی شیوع ویروس کرونا در کشور مطرح شد و آرامش و سلامت جامعه را به خطر انداخت، نیروی انتظامی با بسیج همه امکانات جز پیشتازان حضور در صحنه بود.
وی یادآور شد: لازم می دانم به عنوان یک شهروند، همین جا از همه ایثارگریهای جامعه پزشکی، پیراپزشکی و پرستاری قدردانی کنم؛ من در زمان و دوران دفاع مقدس شاهد خدمات گمنام و ایثارگرانه این عزیزان بودم که با بذل جان خود به رزمندگان سلامتی بخشیدند و جز درخشانترین مجموعهها در دوران دفاع مقدس بودند و امروز هم با همه وجود به صحنه آمده و با به خطر انداختن سلامت خود و خانوادههایشان در خدمت مردم و نظام هستند.
سردار سلیمانی عنوان کرد: امروز همکاران من نیز دوشادوش نیروهای فداکار و ایثارگر جامعه پزشکی و پرستاری، در خدمت مردم هستند و به عنوان یک شهروند و پلیس خدمتگزار ابتدا از جامعه پزشکی به واسطه فداکاریهایشان قدردانی میکنم و پس از آن از نیروهای خدوم سبزپوش تشکر میکنم که در همه مراکز به مردم خدمت میکنند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: امروز، یکی از روزهای درخشان دیگری برای نیروی انتظامی است، هر چند یگان ویژه ناجا طی هفته گذشته در استانهای مورد نیاز به کمک مسئولان و مردم شتافت و اقدامات مؤثری در راستای سم زدایی و ضدعفونی انجام داد اما باید بگویم این عملکرد یگانهای ویژه مربوط به امروز و این شرایط نیست و این یگان در همه صحنههای خدمت به نظام و مردم خوش درخشیده است.
وی تاکید کرد: امروز یگانهای ویژه ناجا که عملکرد درخشانی در تأمین امنیت مثال زدنی کشور دارد، بی دریغ در کنار مردم برای خدمت ایستاده و قطعاً این روزها از روزهای به یادماندنی برای نیروی انتظامی به ویژه یگانهای ویژه ناجا است.
جانشین فرمانده ناجا با اشاره به خدمات دهی و ایفای نقش یگانهای ویژه ناجا در این ایام برای مهار و کنترل ویروس کرونا، ادامه داد: این یگان با همه تجهیزات و امکانات در استانهای مورد نیاز برای ضدعفونی و سم زدایی معابر، مراکز عمومی و … اقدام میکند.
سردار سلیمانی با اشاره به آغاز عملیات سرکوب کرونا توسط فرماندهی یگانهای ویژه ناجا، ادامه داد: خودروهای آب پاش و تجهیزات سم زدای نیروی انتظامی پس از این مراسم، در تهران (چهار محور؛ خیابانهای اصلی، پرتردد و مهم پایتخت) و برخی استانهای هدف به حرکت در آمده و عملیات یگانهای ویژه ناجا آغاز میشود.
وی ادامه داد: باعث افتخار ما است که از ظرفیتها و قابلیتهایی برخورداریم که در تمام صحنهها بتوانیم در خدمت نظام و ملت باشیم، قدر این فرصتها و نعمتها را میدانیم و تا آخر بر این رسالت یعنی خدمت به مردم پا برجا میمانیم.
جانشین فرمانده ناجا خاطر نشان کرد: در هر جا که نظام و ملت نیازی احساس کند، پلیس مقتدر و مردمی کشور به عنوان پرچمدار و پیشتاز در صحنه، خدمتگزاری میکند و به ملت شریف ایران اسلامی اطمینان میدهیم که پلیس در خدمت و کنار آنها است.
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