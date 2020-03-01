وحید نمازی در گفتگو با مهر از معرفی چهره برتر هنر انقلاب اسلامی خراسان شمالی برای دومین سال خبر داد.

رئیس حوزه هنری خراسان شمالی اظهار کرد: این هنرمندان در رشته‌های ادبیات پایداری، شعر، داستان، تجسمی، عکس، هنرهای تصویری، هنرهای نمایشی و بخش تئاتر بچه‌های مسجد و موسیقی فعالیت دارند.

نمازی شاخص‌های انتخاب چهره برتر هنر انقلاب اسلامی استان را خلق آثار پرمخاطب، سوابق آموزشی، فعالیت مؤثر در جبهه‌های فرهنگی و هنری، داشتن تجربه و کسب موفقیت، جریان‌سازی هنرمند در منطقه و دریافت جوایز ملی عنوان کرد.

رئیس حوزه هنری استان با اشاره به این که در هر رشته یک هنرمند انتخاب و یک نفر نیز به عنوان چهره سال معرفی می‌شود، از انتخاب چهره برتر هنر انقلاب اسلامی استان خبر داد و تصریح کرد: انتخاب این چهره توسط هیئت ۷ نفری حقیقی و حقوقی از میان ۲۱ هنرمند برتر دارای افتخارات ملی و بین‌المللی طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ است.