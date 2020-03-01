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۱۱ اسفند ۱۳۹۸، ۱۸:۲۵

رئیس حوزه هنری خراسان شمالی:

چهره برتر هنر انقلاب اسلامی خراسان شمالی معرفی می‌شود

چهره برتر هنر انقلاب اسلامی خراسان شمالی معرفی می‌شود

بجنورد- رئیس حوزه هنری خراسان شمالی گفت: چهره سال هنر انقلاب استان از سوی هیئت انتخاب و هم زمان با هفته هنر انقلاب اسلامی معرفی می‌شود.

وحید نمازی در گفتگو با مهر از معرفی چهره برتر هنر انقلاب اسلامی خراسان شمالی برای دومین سال خبر داد.

رئیس حوزه هنری خراسان شمالی اظهار کرد: این هنرمندان در رشته‌های ادبیات پایداری، شعر، داستان، تجسمی، عکس، هنرهای تصویری، هنرهای نمایشی و بخش تئاتر بچه‌های مسجد و موسیقی فعالیت دارند.

نمازی شاخص‌های انتخاب چهره برتر هنر انقلاب اسلامی استان را خلق آثار پرمخاطب، سوابق آموزشی، فعالیت مؤثر در جبهه‌های فرهنگی و هنری، داشتن تجربه و کسب موفقیت، جریان‌سازی هنرمند در منطقه و دریافت جوایز ملی عنوان کرد.

رئیس حوزه هنری استان با اشاره به این که در هر رشته یک هنرمند انتخاب و یک نفر نیز به عنوان چهره سال معرفی می‌شود، از انتخاب چهره برتر هنر انقلاب اسلامی استان خبر داد و تصریح کرد: انتخاب این چهره توسط هیئت ۷ نفری حقیقی و حقوقی از میان ۲۱ هنرمند برتر دارای افتخارات ملی و بین‌المللی طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ است.

کد مطلب 4867275

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