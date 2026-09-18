شناسایی ۹۴۰ مورد تغییر کاربری اراضی در لرستان طی سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بیرانوند در سخنانی با اشاره به اولویت‌های راهبردی مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، اظهار داشت: ما در مدیریت امور اراضی، نه به عنوان یک دستگاه نظارتی، بلکه به عنوان حافظان بستر تولید غذا فعالیت می‌کنیم.

وی افزود: شناسایی ۹۴۰ مورد تغییر کاربری در سال جاری، نشان‌دهنده دقت سامانه‌های پایش ماهواره‌ای و گشت‌های ویژه یگان حفاظت است که حتی در نقاط دورافتاده استان نیز فعالیت دارند.

بیرانوند تأکید کرد: حفاظت از اراضی کشاورزی تنها به برخورد با تخلف محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه اقدامات نظارتی، پایشی و پیشگیرانه با هدف جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ ظرفیت تولید کشاورزی استان دنبال می‌شود.

ارسال سریع پرونده تخلفات به مراجع قضایی

معاون امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه با تشریح روند برخورد با تخلفات تغییر کاربری، گفت: پس از شناسایی هرگونه تخلف، پرونده‌ها در کمترین زمان ممکن تکمیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می‌شوند.

بیرانوند، ادامه داد: دستگاه قضایی استان با درک اهمیت حفظ کاربری اراضی کشاورزی، همکاری نزدیکی با مدیریت امور اراضی دارد و احکام صادرشده نیز نشان می‌دهد که در برابر سودجویی از زمین‌های کشاورزی، قانون اعمال می‌شود.

تأکید بر پیشگیری از تخریب اراضی کشاورزی

وی با تأکید بر اینکه «پیشگیری بهتر از تخریب است»، اظهار کرد: بخشی از تخلفات به دلیل ناآگاهی برخی مالکان از ضوابط و مقررات قانونی رخ می‌دهد و افراد بدون اطلاع از محدودیت‌های قانونی اقدام به تفکیک یا ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی می‌کنند.

معاون امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: چنین اقداماتی علاوه بر اینکه می‌تواند خسارات مالی برای مالکان به همراه داشته باشد، موجب از بین رفتن خاک زراعی و کاهش ظرفیت تولید کشاورزی می‌شود.

بیرانوند، توصیه کرد: کشاورزان و باغداران پیش از هرگونه اقدام برای تغییر کاربری، تفکیک یا دیوارکشی در اراضی خود، حتماً از طریق سامانه ۱۳۱ و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها نسبت به استعلام ضوابط و مقررات اقدام کنند.

وی تصریح کرد: دریافت اطلاعات و استعلام پیش از انجام هرگونه اقدام، ضمن کمک به رعایت قوانین و مقررات، می‌تواند از وارد شدن خسارت به سرمایه مالکان نیز جلوگیری کند.

رسانه‌ها حلقه ارتباطی مردم و دستگاه‌های متولی

معاون امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت برگزاری تورهای رسانه‌ای، گفت: برگزاری این تور در شهرستان دورود، آغازی برای تعامل نزدیک‌تر با اصحاب رسانه است تا اقدامات و مأموریت‌های مدیریت امور اراضی به شکل شفاف‌تر برای مردم تشریح شود.

بیرانوند، افزود: اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت اراضی کشاورزی می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات داشته باشد؛ چراکه وقتی مردم بدانند اراضی کشاورزی یک سرمایه بین‌نسلی محسوب می‌شوند، خود به یکی از مهم‌ترین حافظان این سرمایه تبدیل خواهند شد.

وی تصریح کرد: استمرار تعامل با رسانه‌ها و تبیین قوانین و اقدامات حوزه امور اراضی، می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی و تقویت مشارکت مردم در حفاظت از اراضی کشاورزی کمک کند.