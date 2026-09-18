فکت چک؛ اخباری که ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-ادعاهای مجدد ترامپ درباره تماس مستقیم آمریکا با ایران برای مذاکرات، نابودی تاسیسات هسته‌ای و باز بودن مسیر تنگه هرمز

-اعتصاب کنترلرهای ترافیک هوایی به دلیل مسائل حقوقی

-حمله به یک ایست و بازرسی در خیابان دانشگاه زاهدان

-وقوع انفجار در اطراف جزیره خارگ

-تعیین محدودیت زمانی برای انحصار سلاح در دست حکومت عراق