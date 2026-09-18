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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۵۷

فکت چک؛ اخباری که ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

فکت چک؛ اخباری که ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

مروری بر مهم‌ترین خبرها و ادعاهایی که در ۲۴ ساعت گذشته تکذیب شدند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-ادعاهای مجدد ترامپ درباره تماس مستقیم آمریکا با ایران برای مذاکرات، نابودی تاسیسات هسته‌ای و باز بودن مسیر تنگه هرمز

-اعتصاب کنترلرهای ترافیک هوایی به دلیل مسائل حقوقی

-حمله به یک ایست و بازرسی در خیابان دانشگاه زاهدان

-وقوع انفجار در اطراف جزیره خارگ

-تعیین محدودیت زمانی برای انحصار سلاح در دست حکومت عراق

فکت چک؛ اخباری که ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

کد مطلب 6949285
مریم علی بابایی

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