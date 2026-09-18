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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۷

نجات ۳ جوان کرمانشاهی از خطر غرق‌شدگی در دریای رامسر

نجات ۳ جوان کرمانشاهی از خطر غرق‌شدگی در دریای رامسر

رامسر- مسئول هیئت نجات غریق و غواصی رامسر از نجات سه جوان کرمانشاهی از خطر غرق‌شدگی در ساحل دلگشای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،ذسجاد حسین‌زاده شامگاه جمعه در در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: سه جوان از استان کرمانشاه در ساحل دلگشای رامسر در معرض خطر غرق‌شدگی قرار گرفتند که با اقدام سریع ناجیان غریق مستقر در منطقه، از این حادثه نجات یافتند.

وی افزود: جواد ایل‌قنبری و علی عسگریان، ناجیان غریق حاضر در این محدوده، با حضور به‌موقع و انجام عملیات امداد و نجات توانستند جان این سه جوان را نجات دهند.

مسئول هیئت نجات غریق و غواصی شهرستان رامسر با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در زمان حضور در سواحل گفت: شنا خارج از محدوده‌های مجاز و تحت نظارت ناجیان، بی‌توجهی به علائم و تابلوهای هشدار و ورود به آب در شرایط نامساعد جوی و دریایی می‌تواند خطرات جانی به همراه داشته باشد.

حسین‌زاده همچنین با اشاره به خطر امواج و جریان‌های دریایی ادامه داد: ناآشنایی با شرایط دریا یکی از عواملی است که می‌تواند شناگران را در مدت کوتاهی با شرایط خطرناک مواجه کند، بنابراین مسافران و گردشگران باید توصیه‌های ناجیان غریق را جدی بگیرند.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی ناجیان غریق شهرستان رامسر، بر ضرورت استفاده از مناطق مجاز برای شنا و توجه به هشدارهای ایمنی تأکید کرد.

کد مطلب 6950906

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