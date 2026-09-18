به گزارش خبرنگار مهر،ذسجاد حسینزاده شامگاه جمعه در در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: سه جوان از استان کرمانشاه در ساحل دلگشای رامسر در معرض خطر غرقشدگی قرار گرفتند که با اقدام سریع ناجیان غریق مستقر در منطقه، از این حادثه نجات یافتند.
وی افزود: جواد ایلقنبری و علی عسگریان، ناجیان غریق حاضر در این محدوده، با حضور بهموقع و انجام عملیات امداد و نجات توانستند جان این سه جوان را نجات دهند.
مسئول هیئت نجات غریق و غواصی شهرستان رامسر با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در زمان حضور در سواحل گفت: شنا خارج از محدودههای مجاز و تحت نظارت ناجیان، بیتوجهی به علائم و تابلوهای هشدار و ورود به آب در شرایط نامساعد جوی و دریایی میتواند خطرات جانی به همراه داشته باشد.
حسینزاده همچنین با اشاره به خطر امواج و جریانهای دریایی ادامه داد: ناآشنایی با شرایط دریا یکی از عواملی است که میتواند شناگران را در مدت کوتاهی با شرایط خطرناک مواجه کند، بنابراین مسافران و گردشگران باید توصیههای ناجیان غریق را جدی بگیرند.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی ناجیان غریق شهرستان رامسر، بر ضرورت استفاده از مناطق مجاز برای شنا و توجه به هشدارهای ایمنی تأکید کرد.
نظر شما