وحید حسینی نامی کارگردان فیلم کوتاه و سرپرست گروه کارگردانی فیلم سینمایی «پوست» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت‌های خود گفت: در حال حاضر مشغول تدوین مستند «صف» به کارگردانی خودم هستم که این فیلم ۳۰ دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی مراحل پایانی فنی را سپری می‌کند.

وی افزود: این فیلم همانطور که از نامش پیداست درباره موضوع صف در ایران و درواقع یک روایت غیررسمی از تاریخ ایران به وسیله صف است که نشان می‌دهد ما در ادوار مختلف چرا در صف ایستاده‌ایم. البته ما این کار را به گونه‌ای در «کل به جز» هم انجام دادیم یعنی به واسطه اشیا بخشی از تاریخ را بازنمایی کردیم.

حسینی نامی اظهار کرد: به طور کلی ما یک تاریخ رسمی داریم که بر اساس کتاب‌ها و اوراق روایت می‌شود و یک تاریخ غیررسمی که به برخی از نظریه‌پردازان به آن معتقدند و گفته‌اند برای بررسی و مشاهده برخی موضوعات باید به سراغ این تاریخ غیررسمی برویم از همین رو صف یکی از مصادیق این امر در ایران است البته ما در «صف» فقط به بررسی این امر در ایران نپرداخته‌ایم بلکه نگاهی جهانی داشته‌ایم که چه بر سر ما گذشته است.

به گفته وی، مراحل فنی این فیلم تا آخر تعطیلات نوروز به طول می‌انجامد و اواخر فروردین ماه آماده نمایش می‌شود.

کارگردان «جز به کل» در بخش دیگر از صحبت هایش درباره دیگر فعالیت‌هایش عنوان کرد: در نظر داریم سال آینده به اتفاق برادرم نوید فیلم کوتاه ۱۵ دقیقه‌ای «بی دست» را به تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران جلوی دوربین ببریم.

وی در پایان درباره فیلم سینمایی «پوست» به کارگردانی بهرام و بهمن ارک توضیح داد: این فیلم پروانه نمایش دریافت کرده و پخش کننده مشغول انجام کارهای این فیلم برای حضورهای جهانی است.