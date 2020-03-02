نیاز ماهانه گلستان ۵۰۰ کیت است/احتمال راه اندازی بیمارستان صحرایی

سراج الدین عارف نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: تجهیزات و دستگاه تشخیص ویروس کرونا امروز (دوشنبه) وارد استان شده و آزمایشگاه تجهیز و راه اندازی می شود.

وی افزود: در حال رایزنی برای گرفتن کیت از وزارت بهداشت هستیم و نیاز روزانه استان حدود ۲۰ نمونه گیری و در ماه حدود ۵۰۰ کیت است.

عارف نیا گفت: در حال حاضر بیمارستان های صیاد شیرازی، پنج آذر و سایر بیمارستان های شهرهای مختلف استان جوابگوی نیاز بیماران است.

وی توضیح داد تاکنون به نقطه پیک بیماری نرسیده ایم و تا آخر هفته وضعیت ما مشخص خواهد شد که شیوع بیماری در استان به چه میزان است.

عارف نیا بیان کرد: اگر تخت های بیمارستان صیاد شیرازی که برای بستری بیماران مشکوک به کرونا و بیماران تنفسی آماده شده، کفایت نکرد یکی از بیمارستان های غرب استان را خالی خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: همچنین ممکن است به سمت راه اندازی بیمارستان صحرایی رفته و از امکانات ارتش و سپاه در این کار کمک بگیریم که در حال رایزنی با این نهادها هستیم.

عارف نیا گفت که ما تمام پیش بینی های لازم را در نظر می گیریم و ممکن است که بیمارستان سیار مورد استفاده هم قرار نگیرد اما ما باید آماده هر شرایطی باشیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: چند مکان برای این کار در نظر گرفته شده و بنا داریم فضایی آماده شود که ۲۵۰ تخت در آن مستقر شود.

عارف نیا با تأکید بر این که هنوز فضایی برای این کار قطعی نشده، توضیح داد که راه اندازی بیمارستان سیار مشروط به این است که تخت های استان جوابگوی نیاز بیماران نباشد.

وی آمار مراجعان به بیمارستان ها را مانند روزهای گذشته ارزیابی کرد و گفت: طی روزهای گذشته بیمارانی که اندیکاسیون های کمتری داشتند را هم بستری کرده بنابراین نمی توان گفت که وارد پیک بیماری شده ایم.

عارف نیا بیان کرد: در مجموع حدود ۷۰۰ بیمار تنفسی و مشکوک به کرونا در گلستان بستری شده که با ترخیص عده ای اکنون تعداد آن ها بیش از ۲۰۰ نفر است.

وی در خصوص تناقض در آمار مبتلایان گفت که تهران تاکنون اسامی و مشخصات ۱۲ بیمار را برای ما فرستاده و همین روند طولانی جواب آزمایش، کار را برای ما سخت کرده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان تأکید کرد که نتیجه آزمایش برای ما مهم نیست و ملاک تعداد بیماران بستری است و ما بنا را بر این امر می گذاریم که ۴۰ درصد بیماران ما مبتلا به کرونا هستند لذا اقدامات درمانی خود را انجام می دهیم.