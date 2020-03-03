تبعات ترس از کرونا/خطرات مصرف بی رویه فلوراید

سارگل زراستوند، جراح دندانپزشک، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این روزها با توجه به شیوع ویروس کرونا، شاهد وسواس بیش از اندازه افراد در سطح جامعه برای بالا بردن بهداشت عمومی هستیم که این وسواس در بهداشت دهان و دندان بیش از قبل شده چرا که اصلی ترین مسیر ورود ویروس کرونا به بدن از طریق دهان و گلو است که البته همین امر باعث افزایش رفتارهای وسواسی در این زمینه شده است.

وی تصریح کرد: طی چند روز اخیر بارها مشاهده شده که برخی از افراد برای جلوگیری از ورود ویروس کرونا به دهان، روزانه بین ۸ تا ۱۰ بار اقدام به مسواک زدن و استفاده از دهان شویه می‌کنند که استفاده بیش از حد مسواک و خمیردندان‌ها و حتی فلورایدها نه تنها مفید نیست بلکه برای بدن نیز خطرناک است.

این دندانپزشک ادامه داد: باتوجه به اینکه در هر بار مسواک زدن امکان بلع خمیردندان وجود دارد و در نتیجه جذب سیستماتیک فلوراید بالا می‌رود امکان خطرات ناشی از مسمومیت با این عنصر سمی در بدن افزایش می‌یابد، هرچند مصرف فلوراید به سلامت بدن کمک می‌کند اما در تازه‌ترین تحقیق ثابت‌شده است که مصرف بی‌رویه فلوراید باعث اختلال در تولید مثل، پایین رفتن سطح آی‌کیو (IQ)، صدمه مغزی، آرتروز و شکستگی استخوان در دراز مدت خواهد شد.

وی با بیان اینکه مادران در دوران بارداری بیشتر در معرض این خطر هستند، افزود: مصرف بیش از حد فلوراید در طی دوران شکل گیری و تکامل دندان‌ها در این دوران باعث لکه دار و رنگی شدن دندان‌ها بصورت سفید، زرد یا قهوه‌ای و ناصافی و حفره در مینای دندان شده که فلوروزیس نامیده می‌شود و این مشکلات دندانی تنها به دلیل اصرار بیش از اندازه از خمیر دندان‌ها و دهان شویه ها است.

این محقق اضافه کرد: شکی نیست که رعایت بهداشت دهان و دندان در کنترل ویروس کرونا اثر به سزایی دارد ولی وسواس در بهداشت دهان و دندان و خطرهایی که در اثر مصرف زیاد فلوراید وجود دارد را باید جدی گرفت و نباید برای فرار از یک خطر وارد فضای خطرناک‌تر دیگری شد. بنابراین توصیه اکید به مصرف آب نمک نمودند و به این نکته اشاره کردند که بهتر است شستشو با آب نمک در ناحیه حلق و دهان و دندان‌ها به صورت روزانه چند بار جایگزین مسواک زدن‌های بیش از حد شود.

این جراح دندانپزشک گفت: هر پدیده در کنار خوبی‌ها دارای نقاط ضعفی است که باید به آنها توجه داشت به طور نمونه مادران بارداری که این روزها به دلیل ترس از کرونا سطح بهداشت دهان و دندان خود را به شکل وسواس گونه‌ای! و بیش از حد مجاز بالا برده اند باید بدانند که مصرف مکمل‌های حاوی فلوراید توسط اداره غذا و داروی آمریکا برای مادران باردار ممنوع اعلام شده، اگرچه این مکمل‌ها برای جنین به هیچ وجه خطرناک نیست اما در سال‌های اخیر برخی محققان ثابت کرده‌اند که فلوراید از راه جفت به جنین منتقل می‌شود، اما مقدار فلوراید منتقل شده نامشخص است ولی در کل به روی جوانه‌های دندانی در حال شکل گیری جنین تأثیر می‌گذارد.

زراستوند خاطرنشان کرد: روش صحیح مسواک زدن بدون ساییدن مینای دندان و حتی‌الامکان استفاده از مسواک‌های نرم آن هم بدون استفاده از خمیر دندان در صورتی که وسواس زیاد دارید برای جلوگیری از آسیب زدن به لثه‌ها و مینای دندان تا متوقف شدن ویروس کرونا پیشنهاد می‌شود ضمن اینکه استفاده از دهان شویه های حاوی الکل باید نهایتاً دو وعده در روز باشد و نباید در این زمینه زیاده روی داشت.