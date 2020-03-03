بزرگترین جهش ۱ روزه داوجونز از ۲۰۰۹ تا کنون رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، در پایان معاملات روز دوشنبه آمریکا (بامداد سه‌شنبه به وقت تهران) سهام وال‌استریت که بدترین هفته خود از بحران اقتصادی ۲۰۰۹ تا کنون را سپری کرده بودند، بهترین عملکرد یک روزه خود در بیش از ۱۰ سال اخیر را به ثبت رساندند. انتظار از اینکه فدرال‌رزرو نرخ بهره خود را کاهش دهد باعث شد تا جهش ارزش سهام تا پایان معاملات دیروز با شتاب زیادی همراه باشد.

داوجونز ۱۲۹۳.۹۶ واحد یا ۵.۱ درصد جهش کرد و به ۲۶۷۰۳.۳۲ واحد بازگشت. این بزرگترین جهش درصدی یک روزه داوجونز از مارچ ۲۰۰۹ تا کنون بود. از لحاظ تعداد واحد، این بیشترین جهش داوجونز در کل تاریخ آن به حساب می‌آید.

اس‌اندپی ۵۰۰ با جهشی ۴.۶ درصدی بهترین عملکرد روزانه خود از ۲۶ دسامبر ۲۰۱۸ را به ثبت رساند و در ۳۰۹۰.۲۳ واحد بسته شد. کامپوزیت نزدک با ۴.۵ درصد جهش بهترین روز خود از ۲۰۱۸ را سپری کرد و در ۸۹۵۲.۱۶ واحد بسته شد.