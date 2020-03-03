فریبا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر پس از تعطیلی رقابتهای لیگ برتر والیبال زنان گفت: با توجه به اینکه دو بازی تا پایان رقابتهای لیگ برتر والیبال زنان باقی مانده بود تقریباً نتیجه و جدول رقابتها مشخص بود. تیمهای سایپا و ذوب آهن هر کدام ۲ بازی سبک در پیش داشتند که تقریباً نتیجه مشخص بود، به همین دلیل تغییری در ادامه روند مسابقات ایجاد نمیشد.
سرمربی تیم والیبال ذوبآهن در ادامه افزود: اگر قرار بود مسابقات به صورت پلیآف برگزار شود بهتر بود. همانند مردان که هر سال قهرمان مسابقات را مرحله پلیاف مشخص می کرد. در بخش بانوان نیز قرار بود برای نخستین بار تکلیف قهرمان را رقابتهای پلی آف مشخص کند اما به دلیل وقفه طولانی که در لیگ به دلیل مسابقات انتخابی المپیک ایجاد شد برنامه ریزی ها به هم ریخت و فشردگی لیگ را بیشتر کرد.
وی در ادامه تاکید کرد: از طرف دیگر ویروس کرونا در کشور شیوع پیدا کرده و همین کار را کمی سخت تر از گذشته برای برگزاری رقابت های لیگ برتر کرد. در جلسه ای که در سازمان لیگ برپا شد تصمیم بر این گرفته شد تا برای حفظ سلامت بازیکنان و خانواده های آنها مسابقات را ادامه ندهیم و چارهای جز پذیرش این موضوع نداشتیم.
صادقی در واکنش به حضور تیم سایپا در رقابت جام باشگاه آسیا نیز گفت: شرایط تیم سایپا برای حضور در جام باشگاه های آسیا آماده تر از تیم ذوبآهن بود. با توجه به اینکه ذوب آهن سال گذشته نیز قهرمان مسابقات لیگ برتر شد اما در مسابقات جام باشگاهها شرکت نکرد شاید تصور سازمان لیگ و فدراسیون این بود که امسال هم ذوب آهن در رقابتها شرکت نکند. به همین دلیل فکر میکنم حضور تیم سایپا برای جام باشگاههای آسیا مناسبتر است.
سرمربی تیم والیبال ذوب آهن اصفهان در پایان بیان کرد: امیدوارم این بیماری هرچه سریعتر برطرف شود حداقل اگر رقابت های دیگر برگزار نمی شود اما شرایط کشور به حالت عادی بازگردد.
صادقی در گفتگو با مهر:
شرایط تیم والیبال سایپا برای حضور در جام باشگاهها مناسب تر بود
سرمربی تیم والیبال بانوان ذوب آهن اصفهان گفت: تیم سایپا شرایط بهتری برای حضور در جام باشگاههای آسیا دارد.
فریبا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر پس از تعطیلی رقابتهای لیگ برتر والیبال زنان گفت: با توجه به اینکه دو بازی تا پایان رقابتهای لیگ برتر والیبال زنان باقی مانده بود تقریباً نتیجه و جدول رقابتها مشخص بود. تیمهای سایپا و ذوب آهن هر کدام ۲ بازی سبک در پیش داشتند که تقریباً نتیجه مشخص بود، به همین دلیل تغییری در ادامه روند مسابقات ایجاد نمیشد.
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