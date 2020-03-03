ویلای نمازی در فهرست آثار ملی ثبت شده باقی ماند

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت میراث فرهنگی، در حالی که باغ ویلای نمازی به دنبال شکایت مالکان این بنا بر اساس رأی بدوی و تجدید نظر از سوی دادگاه، از ثبت ملی خارج شده بود، با پیگیری‌های اداره‌کل حقوقی و املاک وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۷۹ درباره این بنای ارزشمند موافقت کرد.

ابراهیم شقاقی مدیرکل حقوقی و املاک وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این‌باره گفت: «ویلای نمازی با بیش از ۸ هزار مترمربع مساحت یک اثر ارزشمند به حساب می‌آید و همچنین بنای درون آن در سال ۱۳۸۶ به‌عنوان میراث ملی ثبت شده است. این بنا به این دلیل حائز اهمیت است که به‏ همراه ساختمانی در بغداد (ساختمان شورای برنامه ریزی و توسعه عراق) تنها آثار یکی از معماران معروف به نام جوپونتی در خاورمیانه هستند و یونسکو در حال حاضر مسئولیت مرمت اثر دیگر جوپونتی در بغداد را بر عهده گرفته است.»

او اضافه کرد: «این بنای ارزشمند از سوی میراث‌فرهنگی ثبت ملی شده بود؛ اما مالکان باغ ویلای نمازی شکایتی را علیه ما در دادگاه مطرح کردند و موفق شدند در دادگاه بدوی و تجدیدنظر حکم خروج از ثبت را در سال ۹۵ بگیرند.»

شقاقی گفت: «به‌دنبال این اتفاق، موضوع جلوگیری از خروج از ثبت این اثر تاریخی در دستور کار این اداره‌کل قرار گرفت و با انتخاب دکتر مونسان به‌عنوان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی وقت و تأکیدات او، این موضوع با سرعت و جدیت در همان سال پیگیری شد و درخواست اعمال ماده ۷۹ به رئیس دیوان عدالت اداری ارسال شد.»

مدیرکل حقوقی و املاک وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: «با پیگیری‌های مجدانه دکتر مونسان و این اداره‌کل، خوشبختانه رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۷۹ درباره ویلای نمازی موافقت کرد و این اثر تاریخی همچنان به‌عنوان یک اثر ثبت ملی شده باقی ماند و رأی قبلی باطل شد.»

او ادامه داد: «اعمال ماده ۷۹ به دو صورت است، اول اینکه رئیس دیوان عدالت اداری این موضوع را می‌پذیرد و دوم اینکه هم‌زمان دستور بررسی در یک شعبه را نیز می‌دهد که در نهایت و با تلاش‌های انجام شده، علاوه بر موافقت رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۷۹، دادگاه نیز به به نفع ما رأی داده است و تلاش‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این باره به نتیجه رسید.»

او با بیان اینکه ویلای نمازی یک اثر بسیار ارزشمند است و اعمال ماده ۷۹ برای این اثر یک پیروزی مهم و خبر خوش برای دوستداران میراث فرهنگی به حساب می‌آید، یادآور شد: «با اعمال ماده ۷۹ و رأی دادگاه، هیچ رأی دیگری برای خروج از ثبت این اثر داده نخواهد شد و در همین رابطه گروهی را برای بررسی وضعیت ویلای نمازی اعزام کرده‌ایم.»