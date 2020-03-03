خبرگزاری مهر، گروه استانها: در حالی که این روزها کرونا به مهمترین موضوع در سطح کشور تبدیل شده است، کرونای دیگری در استان بوشهر محصولات کشاورزی مردم را تهدید میکند و آن هم ملخهای صحرایی هستند که در صورت بیتوجهی میتوانند بخش زیادی از محصولات کشاورزی را نابود کنند.
به دنبال ورود و هجوم ملخها به استان بوشهر از بهمنماه سال قبل، عملیات مقابله با ملخهای صحرایی به صورت جدی در استان بوشهر آغاز شد و با جدیت ادامه یافت تا موج خطر رفع شد.
امسال بار دیگر شاهد هجوم ملخها به استان بوشهر هستیم که با آرایش جنگی جدیدی به میدان آمدهاند و این موضوع عملیات مقابلهای با ملخهای صحرایی را سختتر کرده است و به امکانات و نیروی بیشتری نیاز دارد.
ملخها که دوباره از اول اسفند وارد این استان شدهاند رفتارشان نسبت به پارسال عوض شده و اکنون به سمت کوهها رفتهاند که این موضوع دسترسی به این آفت و مبارزه را با آن را دشوار کرده است.
فعالیت ۵۵ اکیپ مبارزه با ملخ
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر از ورود اولین دسته ملخها از بهمنماه خبر داد و اظهار داشت: به صورت مستمر در حال اجرای عملیات ردیابی و مبارزه با ملخهای صحرایی هستیم و تیمها با جدیت در میدان مبارزه هستند.
محمدتقی منوچهری با اشاره به تشکیل ستاد مدیریت بحران عملیات مبارزه با آفت ملخهای صحرایی خاطرنشان کرد: ۵۵ اکیپ مبارزه کننده و ردیاب در استان فعال هستند و به صورت شبانهروزی در امر مبارزه با ملخ صحرایی تلاش میکنند.
وی با اشاره به اینکه ملخها در ارتفاعات استان بوشهر مستقر شدهاند، تصریح کرد: ملخها در ارتفاعات دشتستان، تنگستان و دشتی قرار گرفتهاند و این آرایش استقرار ملخها مبارزه با ملخها را مقداری مشکل کرده است.
دسترسی به ملخها سخت شد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به سختشدن دسترسی به ملخها ادامه داد: اکنون ملخهای صحرایی به ارتفاعات طلحه و درنگ شهرستان دشتستان، خاییز شهرستان تنگستان و ارتفاعات دشت زال و موند شهرستان دشتی پرواز کردهاند.
وی به اشاره به اینکه همه شهرستانهای استان به غیر از دیلم درگیر ملخها هستند، افزود: مبارزه با ملخهای صحرایی از طریق زمین و هوا ادامه دارد و تاکنون ۹۰۰ هکتار اراضی استان بوشهر علیه این آفت سمپاشی شده است.
منوچهری اضافه کرد: یک فروند هواپیما سمپاش در فرودگاه بوشهر مستقر شده و یک فروند دیگر برای انتقال به بوشهر آماده است و همچنین امکانات و سم مورد نیاز برای انجام عملیات مقابله فراهم شده است.
تخصیص ۱۰ میلیارد ریال برای مقابله با ملخها
استاندار بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر از تلاش جدی برای مقابله با ملخها در استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: تاکنون ۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای مبارزه با آفت ملخهای صحرایی اختصاص یافته است.
عبدالکریم گراوند از پیگیری وضعیت ملخها در استان بوشهر به صورت جدی خبر داد و اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی عزمی جدی برای این موضوع دارد و در استان نیز همکاری کامل برای مقابله با این آفت انجام میشود.
وی با اشاره به استقرار ملخها در کوهها و ارتفاعات استان بوشهر خاطرنشان کرد: ملخها این موضوع دسترسی به این آفت و مبارزه را با آن را دشوار کرده است ولی عملیات مبارزه با ملخها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
افزایش ۳ برابری هجوم ملخها
بر اساس اعلام محمدرضا درگاهی رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، با توجه به تغییر شرایط اقلیمی در شمال و شمال شرق آفریقا، هندوستان و پاکستان و تغییر شرایط اقلیمی در استانهای جنوبی کشور که متأثر از بارندگیهای بسیار خوب امسال است به نظر میرسد هجوم ملخهای صحرایی تا ۳ برابر افزایش یابد.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات هجوم ملخها حجم بالای ریزش آنهاست، افزود: با این حال امسال محاسنی نیز داریم که یکی از آنها امکانات بسیار و آمادگی تجهیزات نسبت به سال گذشته است.
درگاهی با بیان اینکه امسال تمامی همکاران ما مجهز به تجهیزات شدهاند و آموزشهای لازم را دیدهاند و همچنین جلسات ستاد بحران در استانهای جنوبی تشکیل شده و دستورالعملها و بخشنامههای مربوطه صادر شده است، گفت: اعتبارات لازم نیز در اختیار استانها قرار گرفته و دولت نیز قول داده است که اگر به اعتبارات بیشتری نیاز بود این اعتبار را از محل اعتبارات ملی و همچنین استانی تأمین کند.
وی با بیان اینکه سال گذشته برای مقابله با آفت ملخ صحرایی بیش از ۷۵۰ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی سمپاشی شد، افزود: با توجه به حجم ریزشهای امسال پیش بینی میکنیم عملیات مبارزه در بیش از یک میلیون هکتار از اراضی کشور انجام شود.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه از حدود ۱۰ روز پیش ۹ استان جنوبی هرمزگان، بوشهر، فارس و سیستان و بلوچستان درگیر هجوم ملخهای صحرایی شدهاند، گفت: در مرحله اول مبارزه تاکنون بیش از ۹ هزار هکتار از اراضی سمپاشی شدهاند که بیشتر آنها در استان هرمزگان بوده است.
امنیت غذایی کشور در خطر
درگاهی با اشاره به حضور پر رنگ و مؤثر کشاورزان و امر مقابله با آفت ملخهای صحرایی افزود: سال گذشته کشاورزان همکاری بسیار خوبی در این زمینه با ما داشتند و امسال نیز از آنها درخواست میکنیم تا امکانات و دستگاههای سمپاشی شأن را به کار بگیرند. سم رایگان نیز در اختیار آنها قرار میدهیم تا امسال مشکل مبارزه با این آفت خطرناک را نداشته باشیم.
وی با بیان اینکه ملخ صحرایی امنیت غذایی کشور را به خطر میاندازد، گفت: با این حال با توجه به اقدامات انجام شده تخصیص اعتبارات لازم و بسیج نیروها مشکلی در مقابله با این آفت نخواهیم داشت و مردم عزیز ما از این نظر دغدغهای نداشته باشند.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور درباره برخی شبهات مبنی بر ناقل کرونا بودن ملخها افزود: اگر چه از این آفت میتوان به کرونای زمینهای کشاورزی تعبیر کرد، اما این ملخها به هیچ وجه ناقل ویروس کرونا نبوده و مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند.
درگاهی گفت: سموم مورد استفاده برای مقابله با این ملخها پس از ۲ تا ۳ روز اثر خود را از دست میدهد به همین دلیل مردم درباره ماندگاری آثار این سموم در طبیعت و اثرات مخرب احتمالی آن نگرانی نداشته باشند.
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