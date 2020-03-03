اکیپ سیار نمونه گیری از موارد مشکوک به کرونا در نهاوند فعال شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علی مختاری ظهر سه شنبه در جلسه ستاد پیشگیری، کنترل و هماهنگی مقابله با کرونا ویروس شهرستان نهاوند، گفت: در کنار مضرات کرونا و علی رغم مشکلات متأثر از آن، آمادگی در کشور ایجاد شد و در بحث تولید کیت تشخیص نیز به نتایج خوبی رسیده‌ایم.

وی ادامه داد: متأسفانه باوجود همه اقدامات انجام شده در سطح شهرستان مردم خطر این مهم را جدی نگرفته و به صورت عادی به امورات خود ادامه می‌دهند.

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند اظهار کرد: با هدف شناسایی و پیشگیری هرچه بهتر؛ بهداشت و درمان باید اکیپ سیار برای بررسی افرادی که علائم مشکوک دارند فعال کند و این افراد را پس از شناسایی مجبور به قرنطینه در منازل کرده تا مانع ترافیک در مراکز درمانی شوند.

وی افزود: برخی ادارات و دانشگاه‌ها اقدامات خوبی در بحث پیشگیری انجام دادند که جای خوشحالی دارد اما امروز تمامی امورات در حوزه‌های مختلف مبارزه با این ویروس به عهده بهداشت و درمان است.

مختاری گفت: با توجه به اینکه برخی روستاییان به فضای مجازی دسترسی ندارند از طریق بهورزها و بسیجیان بروشورهایی در روستاها توزیع شد. است

وی تصریح کرد: سپاه و بسیج آمادگی دارد در راستای پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا از تمام توان در اختیار خود در بحث تجهیزات و نیروی انسانی استفاده است.