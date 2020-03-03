قیمت ماسک N۹۵ معادل۱۵هزارتومان/ ماسک سه لایه ۴ هزار و ۱۰۰تومان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، عباس تابش گفت: شیب تولید ماسک رو به افزایش است و تولید به صورت سه شیفته و چهار شیفته در حال انجام است.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: برای واردات ماسک‌های سه لایه و N۹۵ هم اقدام شده و به لحاظ تأمین مشکلی نخواهیم داشت.

معاون وزیر در مورد قیمت ماسک اظهار داشت: قیمت‌ها اعلام شده و هر فردی ماسک N۹۵ را بیشتر از ۱۵ هزار تومان و ماسک سه لایه را بیشتر از ۴ هزار و ۱۰۰ تومان عرضه کند گرانفروشی است و با آن برخورد می‌شود.