پذیرش ششمین دوره پژوهشگری معارف انقلاب اسلامی برای سال ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدّظلّه‌العالی)) به منظور تربیت پژوهشگر معارف انقلاب اسلامی با اتکا به تجربه برگزاری پنج دوره، برای سال ۱۳۹۹ با گرامیداشت یاد و نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از بین برادران و خواهران داوطلب و علاقه‌مند دانشجو یا دانش آموخته دوره دکتری و طلبه سطح چهار حوزه علمیه، از طریق آزمون و مصاحبه برای یک دوره آموزشی و پژوهشی دو ساله حضوری در شهرهای تهران، قم و مشهد، پژوهشگر می‌پذیرد.

اهداف

۱- اعتلا معارف، اصول و مبانی اسلام ناب محمدی (ص)

۲- توانمند سازی پژوهشگران برای حضور در عرصه پژوهشگری معارف انقلاب اسلامی با رویکرد آینده پژوهی و پاسخ به مسائل و نیازهای جامعه اسلامی.

۳- آشناسازی پژوهشگران با روش‌های کارآمد و مؤثر پژوهش درحوزه معارف انقلاب اسلامی برای تولید و تعمیق علم و معرفت دینی به منظور نیل به تمدن نوین اسلامی

۴- گسترش فضای نقد، تحلیل، تبیین، ارزیابی، آزاداندیشی، سیاست پژوهی و نظریه پردازی درحوزه های معارف انقلاب اسلامی

۵- تولید آثار پژوهشی و تألیف کتاب‌های علمی در گرایش‌های تخصصی مبتنی بر منظومه فکری واندیشه امامین انقلاب،

۶-زمینه سازی برای نقش آفرینی پژوهشگران خلاق و نوآور در عرصه‌های علمی، پژوهشی ،فرهنگی.

جدول برنامه پژوهشی و درسی

ردیف بخش تعداد عناوین تعداد واحدها (نظری و عملی) توزیع درصد ی زمان ۱ الزامی (پایه) ۲۲ ۲۲( مشترک) ۱۵ درصد ۲ انتخابی ۱۸ انتخاب ۸ واحد ۵ درصد ۳ تخصصی (راهنمایی و انجام پژوهش) ۱۱ ۲۲ ۱۵ درصد ۴ اختیاری ۶ ۶ ۵ درصد ۵ پیش نیاز (جبرانی) ------ ------ ---- ۶ تولید آثار علمی و پژوهشی انجام پژوهش برای تولیدکتاب / نظریه / محصول رسانه ایی و تالیف مقاله ۵۰ درصد ۷ ارائه یافته‌های پژوهشی درنشست علمی تخصصی ۲ نشست ------ ۵ درصد ۸ فعالیت‌های پژوهشی وفرهنگی تحلیل بیانات / تدوین یادداشت / مشارکت در جلسات نقدو مناظره، گفتمان سازی / برگزاری کارگاه‌های تخصصی / ارزیابی مقاله ۵ درصد جمع کل ۱۰۰ درصد

* توضیحات بخش‌های برنامه پژوهشی و درسی

- الزامی، دروس مشترک و پایه است که گذراندن آن برای کلیه پژوهشگرانی که درحوزه های مختلف تخصصی پذیرفته شده اند، الزامی است. این دروس درطول شش نیمسال ارائه می‌شود.

- انتخابی، دروسی است که پژوهشگران با توجه به علایق ویا نیاز رشته تخصصی، از بین دروس پیشنهادی مرکز انتخاب می‌کنند.

- تخصصی اشاره به دروسی دارد که با توجه به نوع گروه تخصصی پژوهشگران و به تشخیص استاد راهنما برای اعضای گروه تخصصی تعیین وباهدف تعمیق دانش و تخصص پژوهشگران در موضوعات پژوهشی ارائه می‌شود.

- اختیاری، دروسی هستند که بنا به درخواست پژوهشگران و با توجه به موافقت کمیته آموزش مرکز ارائه می‌شوند.

- پیش نیاز و یا جبرانی اشاره به دروسی دارد که با توجه به مرتبط نبودن گرایش تخصصی برخی از پژوهشگران بنا به تشخیص کمیته آموزشی، پژوهشگران قبل از شروع دوره موظف به گذراندن آن هستند.

-هر واحد نظری وعملی معادل با شانزده ساعت آموزشی خواهد بود و ممکن است که شامل یک عنوان درسی و پژوهشی اصلی و یا چند عنوان فرعی باشد.

- طول دوره برای دانشجویان دکتری و طلاب سطح چهار دو سال (چهار نیم سال تحصیلی) و برای دانش آموختگان دکتری و سطح چهار حوزه یک سال (دو نیمسال تحصیلی) است.

هرنیم سال تحصیلی شامل ۱۶ هفته وهرهفته شامل ۲روز حضور درجلسات برنامه درسی پژوهشی (حداقل هفته‌ای ۱۰ ساعت) است.

شرایط عمومی پذیرش

۱- مسلمان بودن

۲- اعتقاد به اصل ولایت مطلقه فقیه و التزام عملی به آن

۳- معتقد به نظام جمهوری اسلامی، متدین و پایبند به اخلاق اسلامی

۴- آگاهی از نظام اندیشه‌ای انقلاب اسلامی و مبانی معرفتی حضرت امام خمینی (رضوان الله علیه) و رهبر معظم انقلاب اسلامی

۵- دارای سوابق پژوهشی و مقالات علمی

۶- دارا بودن حداکثر سن ۳۵ سال برای دانشجویان دکتری و طلاب سطح چهار و سن ۴۰ سال برای افراد دارای مدرک دکتری و دانش آموختگان سطح چهار حوزوی

۷- تأهل برای خواهران

۸- سکونت در شهر برگزاری دوره

عناوین گروه‌های تخصصی و محل برگزاری آن

۱- عناوین گروه‌های تخصصی و محل برگزاری آن



ردیف رشته گرایش رشته محل جنسیت ۱ علوم اسلامی رجال و فقه الحدیث قم برادران قرآن پژوهی قم و مشهد برادران نهج البلاغه پژوهی تهران و مشهد برادران فقه سیاسی تهران برادران ۲ فرهنگ تمدن نوین اسلامی تهران برادران رسانه و فضای مجازی تهران خواهران خانواده و سبک زندگی اسلامی- ایرانی تهران خواهران و برادران مطالعات زنان تهران خواهران ۳ اقتصاد اقتصادمقاومتی تهران و قم برادران ۴ علم و فناوری آینده پژوهی علم و فنآوری تهران برادران ۵ تاریخ تاریخ معاصر (انقلاب اسلامی) تهران و قم برادران

زمان بندی و شرایط پذیرش

۱- ثبت نام ازتاریخ ۱۰/‏۱۲/‏۹۸‬ تا تاریخ ۱۶/‏۰۱/‏۹۹‬ از طریق پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) به آدرس www.khamenei.ir انجام خواهد شد.

۲- شرکت در آزمون وکسب حدنصاب نمره در آزمون عمومی و تخصصی

۳- شرکت درمصاحبه و کسب نمره حدنصاب قبولی

زمان بندی برگزاری آزمون، مصاحبه‌های حضوری واعلام نتایج

ردیف مرحله تاریخ ۱ کارت ورود به جلسه ۲۷ و ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ ۲ آزمون کتبی ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ ۳ اعلام نتایج آزمون کتبی ۱ خرداد ۱۳۹۹ ۴ آغاز مصاحبه‌ها ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ ۵ آغاز دوره شهریورماه ۱۳۹۹

منابع آزمون کتبی

ردیف سرفصل منابع پیشنهادی ۱ تاریخ اسلام همرزمان حسین (علیه السلام) (انتشارات انقلاب اسلامی) ۳ مبانی انقلاب اسلامی منشور معارف انقلاب اسلامی (انتشارات مؤسسه انقلاب اسلامی) ۴ جهان بینی اسلامی طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (انتشارات مؤسسه ایمان جهادی) ۷ آشنایی با ولایت فقیه کتاب ولایت فقیه امام خمینی (نشر عروج) ۸ اندیشه امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) جهاد اکبر (نشر عروج) ۹ اندیشه رهبرمعظم انقلاب اسلامی از نیمه خرداد (انتشارات مؤسسه انقلاب اسلامی) ۱۱ زبان عربی در سطح درک معنای آیات قرآن کریم و احادیث کتاب شریف کافی ۱۲ زبان انگلیسی در سطح عمومی ۱۳ دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد متناسب با گروه تخصصی انتخابی داوطلب

آزمون کتبی شامل سوالات چهار گزینه‌ای از بخش عمومی از منابع ردیف ۱ تا ۱۰ و معادل ۴۰ درصد از نمره قبولی را تشکیل می‌دهد و سوالات تشریحی متناسب با حوزه دانشی گروه تخصصی و ۶۰ درصد نمره قبولی خواهد بود.

- حقوق معنوی آثار پژوهشی تولید شده متعلق به پژوهشگران و استاد راهنما خواهد بود.

- پژوهشگرانی که دوره را با موفقیت طی کنند (مطابق با جدول برنامه درسی قید شده در فراخوان) حائز اعطای گواهی پایان دوره خواهند بود.