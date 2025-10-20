به گزارش خبرنگار مهر، شصتویکمین پیشنشست همایش بینالمللی حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (مدظلهالعالی) با محوریت «بازخوانی اندیشه آیتاللهالعظمی خامنهای در باب حقوق اقلیتها، راهبردی برای همزیستی مسالمتآمیز» برگزار میشود.
این نشست علمی را پژوهشکده شورای نگهبان همکاری با مرکز پژوهشی حقوق اقلیتها، دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۳ تا ۱۵ برگزار خواهد شد.
در این نشست علمی احمد کاظمی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی و رئیس مرکز پژوهشی حقوق اقلیتها، حجتالاسلام ابراهیم موسیزاده، استاد تمام دانشگاه تهران، و علیاکبر داودیپور، دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی، به ارائه مباحث خود میپردازند.
نشست به صورت حضوری در مرکز پژوهشی حقوق اقلیتها در تهران، خیابان قنبرزاده، نبش کوچه حسینی (ششم)، پلاک ۲۷، واحد ۴۲ همزمان حضوری و همزمان به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام، عدد ۶۱ را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۲۵۷۶۰۱ ارسال کنند یا از طریق لینک مستقیم ثبتنام در سامانه «فرمآفرین» (formafzar.com) اقدام نمایند.
