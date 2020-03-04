تثبیت جایگاه تکواندوکاران ایران در رنکینگ المپیکی

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، سایت رسمی فدراسیون جهانی تکواندو رنکینگ المپیکی تکواندوکاران در ماه مارس را اعلام کرد. در این رنکینگ امتیازات ماه "فوریه" سال ۲۰۱۶ به طور کل از جدول رده‌بندی حذف و از امتیازات ماه‌های دیگر از این سال ۷۵ در صد کم شده است؛ امتیازات ۲۰۱۶، ۵۰ درصد (ماه "فوریه" ۷۵ درصد)؛ امتیازات ۲۰۱۷، ۲۵ درصد (ماه "فوریه" ۵۰ درصد) کاهش پیدا کرده و از امتیازات ماه "فوریه" سال ۲۰۱۸ نیز ۲۵ درصد کسر شده است. (در پایان ماه مارس و با اعلام رنکینگ ماه آوریل امتیازات مارس نیز به طور کلی حذف خواهد شد.)

در رده‌بندی اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی، آرمین هادی‌پور نماینده وزن ۵۸- کیلوگرم کشورمان با ۳۳۷/۳۸ امتیاز همچنان در رده پنجم قرار دارد؛ فرزان عاشورزاده دیگر تکواندوکار کشورمان در این وزن نیز با ۱۴۳/۷۰ امتیاز در رده بیست و هفتم باقی ماند.

در وزن ۶۸- کیلوگرم میرهاشم حسینی با ۳۰۳/۱۶ امتیاز رده ششمی خود را حفظ کرد، سروش احمدی با ۲۴۰/۹۲ امتیاز جایگاه چهاردهم را به خود اختصاص داده و امیرمحمد بخشی نیز با ۱۵۰/۱۲ امتیاز رده بیست و یکم را به نام خود ثبت کرده است.

محمدعلی خسروی در وزن ۸۰- کیلوگرم با ۱۲۴/۳۲ امتیاز در رده سی و سوم قرار دارد و علی اشکوریان نیز با ۱۲۰ امتیاز رده سی و چهارم را به خود اختصاص داده است. سجاد مردانی تکواندوکار وزن ۸۰+ کیلوگرم با ۲۶۴/۴۴ امتیاز جایگاه هفتمی را به خود اختصاص داده است. سعید رجبی دیگر نماینده این وزن با ۱۴۲/۱۵ امتیاز رده بیست و نهم را در اختیار دارد.

در گروه زنان ناهید کیانی در وزن ۴۹- کیلوگرم با ۱۲۰/۹۹ امتیاز رده چهل و یکم را به نام خود ثبت کرده است. مهلا مومن‌زاده دیگر نماینده این وزن نیز که در مسابقات جهانی موفق به کسب مدال نقره شد با کسب ۸۱ امتیاز در رده شصت و چهارم قرار دارد.

در وزن ۶۷- کیلوگرم یلدا ولی‌نژاد با ۱۵۳/۴۲ امتیاز رده بیستم را به خود اختصاص داده؛ کیمیا همتی دیگر نماینده ایران در این وزن با ۸۰/۹۰ امتیاز در رده پنجاه و یکم قرار گرفته است. ملیکا میرحسینی نیز با ۴۹/۰۷ امتیاز در جایگاه شصت و هفتم قرار دارد و پریسا جوادی نیز با ۳۱/۴۲ امتیاز در رده نود و چهارم قرار گرفته است.

در وزن ۶۷+ کیلوگرم نیز زهرا پوراسماعیل با ۶۷/۱۷ امتیاز رده پنجاه و یکم را به خود اختصاص داده، اکرم خدابنده دیگر نماینده این وزن با ۶۱/۸۹ امتیاز در رده پنجاه و چهارم جای دارد.