پاسخ به شبهات درباره شیوع وبا/اعتراف انگلیس به دروغ بودن اسناد

موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر و کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با مهر درباره طرح برخی شبهات تاریخی و اعتقادی در ارتباط با بیماری‌های واگیردار از سوی رسانه‌های معاند گفت: این موضوع که یک مسئله بهداشتی است و عامل شیوع هم به کشور ما هیچ ارتباطی ندارد و از چین شایع شده و تا امروز ده‌ها کشور را درگیر کرده و هر روز هم بر تعداد آنها افزوده می‌شود، به واسطه حرکات تخریبی برخی شبکه‌های ضد انقلاب، در ایران به یک مسئله سیاسی و حتی اعتقادی تبدیل شده و کسانی این موضوع را بهانه‌ای برای هجمه به اعتقادات مردم ایران قرار داده اند.

وی افزود: رسانه‌های وابسته به بیگانگان حتی مراجع عظام را هم از حملات خود مصون نگذاشتند و حتی دست به تحریف تاریخی زده و اخیراً با پخش کلیپ‌های تصویری مدعی شده اند که آیت الله محمدحسن ممقانی از مراجع بزرگ نجف با عدم مراعات شرایط قرنطینه در مرزهای عثمانی باعث شیوع وبا و ورود وبا به کشور ما در اواخر ۱۹۰۳ میلادی که با ۱۳۲۲ قمری در کشور ما مقارن می‌شود.

وی همچنین گفت: مسیر حرکت وی از نجف به کربلا و از کربلا به مرزهای ایران و از مرزهای ایران به کرمانشاه و نهایتاً به تهران و مشهد بود که تقریباً از ۱۴ محرم ۱۳۲۲ شروع شد و یک ماه و نیم قبل از حرکت ایشان وبا در کرمانشاه و در کنگاور شایع شده بود و اساساً ورود وبا ربطی به ایشان و کاروان ایشان ندارد.

حقانی با اشاره به اینکه حتی درگیری در مرز هم حدود یک ماه قبل از ورود ایشان آغاز شده بود تاکید کرد: قرنطینه در اختیار مأموران گمرک بلژیکی بود که با روس‌ها هم مناسباتی داشتند و یک فرد بسیار بداخلاق را در مرزها گماشته بودند تا امور قرنطینه را مدیریت کند. این فرد با علما رفتار بسیار بدی داشت و علت این بد رفتاری را هم می‌توان در مبارزه علما علیه مستشاران بلژیکی در ایران که در رأس آن موسیو نوز بلژیکی قرار داشت جستجو کرد.

وی افزود: از زمانی که آیت الله ممقانی وارد خاک ایران می‌شود تا مشهد یا علیه بانک شاهنشاهی انگلستان سخنرانی کردند و یا علیه بانک استقراضی شوروی دست به افشاگری می‌زند و یا اقدامات خلاف بلژیکی‌ها را که وابسته به روسیه بودند افشا می‌کند.

رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر با اشاره به اینکه تعدادی از علما در مشهد تجمع کرده و منتظر بودند تا آیت الله ممقانی به خاک مشهد وارد شود و مبارزه ابعاد گسترده‌تری پیدا کند گفت: از همین رو ما می‌بینیم که در منابع انگلیسی چهره مرحوم ممقانی به شدت تخریب می‌شود، در حالی که شیوع وبا در کرمانشاه و کنگاور ربطی به ورود ایشان نداشته و یک ماه و نیم قبل از ورود ایشان شایع شده بود.

حقانی همچنین گفت: قبل از ورود آیت الله ممقانی به ایران وبا در قم گسترش یافته بود و حتی در مشهد درگیری میان مأمورین قرنطینه ایرانی با اتباع افغانی را داشتیم که می‌خواستند وارد ایران شوند. در آن زمان مبادی ورود بیماری‌های واگیردار به ایران یکی مرز ما با عثمانی در غرب و جنوب و یکی هم مرز ما با افغانستان در شرق بود. در آن زمان هم بصره و بغداد درگیر وبا بودند و هم در هند و افغانستان این بیماری شایع شده بود.

وی در پایان تصریح کرد: دشمن در یک اقدام تخریبی با استناد به اسنادی که نویسندگان و تهیه کنندگان آن اسناد یعنی انگلیسی‌ها خودشان بر غیر متقن بودن آن اسناد اعتراف کرده اند و در ابتدای بسیاری از این گزارش‌ها تذکر داده اند که ممکن است این گزارش‌ها در مواردی مقرون به صحت نباشد. اساساً انگلیسی‌ها در گزارش‌های مربوط به علما به شدت با اتهام زنی و شایعه پراکنی رفتار کرده اند و این هم شامل مرحوم آقانجفی اصفهانی می‌شود و هم شامل آیت الله ممقانی و دیگران که ویژگی مشترک آنها درگیری با فرق ضاله بود و احتمالاً این بر انگیزه انگلیسی‌ها در اتهام زنی به علما افزوده است.