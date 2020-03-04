مبتلایان به کرونا در کره جنوبی به بیش از ۵ هزار نفر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مسئولان کره جنوبی امروز اعلام کردند که با ثبت ۵۱۶ مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در این کشور طی ۲۴ ساعت گذشته، شمار مبتلایان به ۵ هزار و ۳۲۸ نفر افزایش یافته است.

شمار افرادی که بر اثر این بیماری فوت شده اند نیز به ۳۴ نفر افزایش یافته است.

این در حالی است که کره جنوبی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مدارس و دانشگاه‌ها را تعطیل کرده است.

ویروس کرونا تاکنون در ۴۰ کشور جهان شیوع یافته است. گفته می‌شود، منشأ این ویروس از استان هوبی چین است و تاکنون حدود ۹۰ هزار نفر به آن مبتلا شده و بیش از دو هزار و ۸۰۰ نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست داده‌اند.