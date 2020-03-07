به گزارش خبرگزاری مهر، نرمافزار فرهنگنامه پیامبر (ص) در قرآن کریم به همت شرکت نسیم شاخص اطلاعات نور (نشان)، وابسته به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، تولید و بهزودی عرضه خواهد شد.
گفتنی است، این نرمافزار متن کامل کتاب فرهنگنامه پیامبر (ص) مشتمل بر بیش از ششصد مدخل اصلی و دهها نکته تفسیری، تحلیلی و اجتماعی درباره شناخت و معرفی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله از منظر قرآن کریم را در خود جای داده است.
از جمله موضوعات نرمافزار فرهنگنامه پیامبر (ص) در قرآن کریم میتوان به مناجاتها و ادعیه حضرت محمد صلی الله علیه و آله، معراج، یاران حضرت عجل الله تعالی فرجه، مهاجران، انصار و … اشاره کرد.
لازم به ذکر است کتاب «فرهنگنامه پیامبر (ص) در قرآن کریم»، منبع دستاوّلی برای شناخت پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله است و بر پایه آیات قرآنی فراهم آمده که منبعی «قطعی الصدور» است و در آن موضوعاتی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با پیامبر (ص) ارتباط دارد و کلمات و واژگانی که هدف از ذکر آنها، شناخت ابعاد وجودی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است. در این فرهنگنامه گنجانده شده است.
همچنین در این کتاب که به صورت دیجیتالی در نرمافزار فرهنگنامه پیامبر (ص) در قرآن کریم ارائه شده، تنها به ذکر آیات مرتبط با پیامبر بسنده نشده است؛ بلکه از طریق تحلیل و کشف ساختار شبکهای آنکه مرتبط با حیات شریف پیامبر (ص) است، به کنکاش، دقت و مطالعه پرداخته شده است.
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