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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۳۴

توسط پژوهشکده تاریخ اسلام؛

شماره ۴۳ فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام منتشر شد

شماره ۴۳ فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام منتشر شد

به همت پژوهشکده تاریخ اسلام، شماره ۴۳ فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به همت پژوهشکده تاریخ اسلام شماره ۴۳ فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام منتشر شد.

فهرست مقالات منتشر شده بدین شرح است:


سیاست صلح طلبی شاهان سدۀ پایانی صفوی نسبت به دولت عثمانی؛ ۱۰۳۸-۱۱۳۵ ق. (با استناد به متن مکتوبات) از جهانبخش ثواقب، انور خالندی و فرهاد پروانه.

سیاست اسلامی‌سازی در پاکستان (مطالعۀ موردی: از ۱۹۵۸ تا ۱۹۸۸ م) نوشته محمدعلی چلونگر، اصغر منتظرالقائم و محمدرضا قنبری.

کارکرد راه‌های آناتولی در دورۀ سلاطین سلجوقی روم به قلم اسماعیل حسن‌زاده و مریم طارم.

نمود هنر شیعی در بقعه‌های گیلان (با تأکید بر رویکرد مطالعات تاریخ فرهنگی) تألیف سولماز رئوف، جواد نیستانی و سیدمهدی موسوی کوهپر.

دستخط‌های خلفای امپراتوری عثمانی و اقدامات تجددگرایانۀ دولتمردان قاجار از طالب عابدی کله‌سر، محمدتقی امامی خوی و غلامحسین زرگری‌نژاد.

بررسی تاریخیِ مسیرهای بازرگانی در قفقاز؛ قرن اول تا پنجم قمری نوشته محمدرضا کیوانی، فریدون الله‌یاری و مصطفی پیرمرادیان.

عوامل شکل‌گیری فرقۀ حسینیه و زمینه‌های گرایش آن به غلو از فاضل گرنه‌زاده و منصور داداش‌نژاد.

کد مطلب 4870947

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