شماره ۴۳ فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، به همت پژوهشکده تاریخ اسلام شماره ۴۳ فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام منتشر شد.

فهرست مقالات منتشر شده بدین شرح است:



سیاست صلح طلبی شاهان سدۀ پایانی صفوی نسبت به دولت عثمانی؛ ۱۰۳۸-۱۱۳۵ ق. (با استناد به متن مکتوبات) از جهانبخش ثواقب، انور خالندی و فرهاد پروانه.

سیاست اسلامی‌سازی در پاکستان (مطالعۀ موردی: از ۱۹۵۸ تا ۱۹۸۸ م) نوشته محمدعلی چلونگر، اصغر منتظرالقائم و محمدرضا قنبری.

کارکرد راه‌های آناتولی در دورۀ سلاطین سلجوقی روم به قلم اسماعیل حسن‌زاده و مریم طارم.

نمود هنر شیعی در بقعه‌های گیلان (با تأکید بر رویکرد مطالعات تاریخ فرهنگی) تألیف سولماز رئوف، جواد نیستانی و سیدمهدی موسوی کوهپر.

دستخط‌های خلفای امپراتوری عثمانی و اقدامات تجددگرایانۀ دولتمردان قاجار از طالب عابدی کله‌سر، محمدتقی امامی خوی و غلامحسین زرگری‌نژاد.

بررسی تاریخیِ مسیرهای بازرگانی در قفقاز؛ قرن اول تا پنجم قمری نوشته محمدرضا کیوانی، فریدون الله‌یاری و مصطفی پیرمرادیان.

عوامل شکل‌گیری فرقۀ حسینیه و زمینه‌های گرایش آن به غلو از فاضل گرنه‌زاده و منصور داداش‌نژاد.