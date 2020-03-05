به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان، ایوب کرد در بازدید از محورهای آسیب دیده ناشی از سیلاب اخیر در میرجاوه اظهار داشت: سه محور روستایی «جش-روپس- گزند»، «جش- تلنگ حصار- سنگان» و «انجرک – تیلوئی – تلنگ لکور- خارستان مرکزی» در دامنه تفتان بزودی پس از اختصاص اعتبارات سیل، مرمت و بازسازی می‌شوند.

وی ادامه داد: این راه‌ها پس از هر بار بارندگی شدید با جاری شدن سیلاب بسته می‌شوند که با ترمیم و ایجاد تغییر در این مسیرها تا اوایل تابستان سال آینده، مشکل ۳۰ روستا با جمعیت بیش از ۲۰۰ خانوار برای همیشه مرتفع خواهد شد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان بیان کرد: ریزش برداری و ترمیم قنوهای سایر محورهای روستایی شهرستان میرجاوه نیز در برنامه این اداره کل قرار داشته تا بخشی از مشکلات راه‌های منطقه در زمان بارندگی مرتفع شود.

کرد با اشاره به اهمیت خدمات رسانی به روستاییان گفت: بهبود وضعیت راه‌های روستایی می‌تواند به آبادانی این مناطق که از کانون‌های مهم تولید و ارزش آفرینی هر جامعه به شمار می‌روند، کمک کرده تا مسیر استان برای دستیابی به توسعه پایدار هموار شود.