بستری شدن ۴۱ بیمار مشکوک به کرونا در سقز/همه امکانات بسیج شده است

به گزارش خبرنگار مهر، انور بهرامی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران شهرستان سقز، اظهار داشت: متاسفانه تاکنون چهار نفر در سقز به دلیل ابتلا به کرونا ویروس فوت کرده‌اند.

وی افزود: از اوایل اسفند که بحث کرونا آغاز شد، مراجعین به اورژانس روزانه ۳۵۰ نفر بود که دو سوم آنها مشکل تنفسی و یک سوم مشکلات غیر تنفسی داشتند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز ادامه داد: در همان ابتدا به بیماران تنفسی ماسک تحویل داده می‌شود و تریاژ تخصصی برای آنها انجام و اگر مشکوک به کرونا باشند وارد اتاق ایزوله اورژانس می‌شوند.

بهرامی یادآور شد: ۱۰ تخت ایزوله اورژانس اماده پذیرش آنهاست و اگر کسی وارد ایزوله شد بار دوم برای ویزیت پزشک، عکس‌برداری و سی‌تی‌اسکن وارد فضای اورژانس نخواهد شد و پس از تشخیص پزشک معالج وارد بخش مراقبت‌های ایزوله خواهد شد.

وی بیان کرد: تا شب گذشته چهل تخت فعال در بخش ایزوله داشتیم که بخش دوم با ۳۸ تخت اضافه شد که ۵۶ پرستار در سه شیفت مشغول فعالیت هستند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز گفت: درمانگاه‌های شبانه روزی در سطح شهر باید ۲۴ ساعته باز باشند و مخصوصاً در این‌بازه زمانی که شرایط ویژه است از فردا بازرسی‌ها جدی‌تر انجام می‌شود و هر درمانگاهی که شبانه‌روزی خدمات ارائه ندهد ابطال مجوز خواهد شد.

بهرامی اظهار داشت: خواسته ما از فعالین مدنی و خیرین این است که کماکان ما را در تهیه ماسک، لباس‌های مخصوص و مواد لازم برای ضد عفونی یاری کنند.

وی افزود: خواهشمندیم تیم درمان در شهرستان را همه شهروندان یاری دهند که در خط مقدم با جان و دل در حال خدمت به شهروندان هستند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز ادامه داد: تلاش‌های شهروندان باید بر پیشگیری متمرکز شود تا کارشان به خط مقدم ما که بیمارستان است، کشیده نشود.

بهرامی یادآور شد: اولین توصیه ما عدم شرکت در تجمعات حتی به تعداد سه نفر در هر مکان و مسیری است و این بزرگترین چالش ما در مقابله با کروناست و همین موضوع آمار مبتلایان را بالا می‌برد مانند بازار دلار، تجمع در پارک شهر، جاده سرشیو، شلوغی و ترافیک داخل شهر که مردم باید از حضور در این گونه مکان ها به جد پرهیز کنند.

وی در ادامه سخنان خود بیان کرد: نظافت فردی و شخصی در مرحله دوم قرار دارد و با توجه به کمبود مواد الکلی در بازار، شستشو با آب و صابون بهترین و ایمن‌ترین روش است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز گفت: استفاده از ماسک برای کسی که سالم است و با فرد مبتلا در ارتباط نیست ضرورتی ندارد و بهترین ماسک‌ها باید در اختیار افراد مریض قرار گیرد چرا که این فرد عامل انتشار بیماریست و همچنین کسی که از بیمار مراقبت کند باید از ماسک استفاده کند.

بهرامی اظهار داشت: در بحث پرسنل پزشکی، پرستاری و تخت‌های بیمارستانی مشکلی تا این لحظه وجود ندارد و بخش بهداشت و سایر بخش‌ها به همکاری بخش درمان آمده‌اند و وضعیت بیماران ترخیص شده را پیگیری می‌کنند.

وی افزود: هر چند ساختار بیمارستان تأمین اجتماعی از دانشگاه علوم پزشکی جداست، اما بستری شدن بیماران کرونایی در این بیمارستان منوط به نبود تخت در بیمارستان امام است و اگر قرار بر بستری شدن کرونایی‌ها در تأمین اجتماعی باشد، هم به لحاظ نیرو و هم به لحاظ امکانات آنها را حمایت خواهیم کرد و ارجاع بیماران به بیمارستان مذکور جای نگرانی ندارد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز ادامه داد: ویتامین d۳ در دوز پنجاه هزار برای بزرگسالان هفته‌ای یک عدد تا چهار هفته و بعد از آن هر ماه یک عدد و همچنین برای کودکان بالای پنج سال هر دو هفته یک عدد و زیر پنج سال هم قطره‌های خوراکی ویتامین ad توصیه می‌شود.

بهرامی یادآور شد: شهروندان توجه داشته باشند که مصرف بیش از اندازه توصیه شده مسمومیت بهمراه دارد.