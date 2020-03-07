زباله گردی بستری برای گسترش کرونا در اصفهان

کوروش محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود پدیده زباله گردی در کلانشهر اصفهان اظهار داشت: شیوع بیماری کرونا کووید ۱۹ زباله گردها به ویژه کودکان زباله گرد را در معرض خطر قرار می دهد و همین می تواند زنجیره انتقال بیماری را در جامعه گسترش دهد.

وی افزود: گزارش هایی مبنی بر تخلف برخی از شرکت های پیمانکار از سو استفاده از کودکان کار و زباله گرد ارائه شده است. این شرکت ها با مبالغ اندک کودکان را به زباله گردی وادار می کنند و متاسفانه دسترسی به این کودکان مشکل است و به راحتی هم قابل شناسایی نیستند.

رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: از طریق خبرگزاری مهر اصفهان از معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان درخواست می کنم با توجه به شیوع کرونا کووید ۱۹ سریعاً پدیده زباله گردی در اصفهان را ممنوع کنند و دستورات کتبی در این زمینه را به شهرداری اصفهان صادر خواهیم کرد.

وی بیان داشت: انتظار می رود معاونت خدمات شهری با پیمانکارهایی که کودکان را به عنوان نیروی کار برای زباله گردی به استخدام در می آورند لغو قرارداد کند و برای حفاظت جان این کودکان به ویژه در شرایط شیوع این بیماری ویروسی جرائمی در نظر گرفته شود.

محمدی با اشاره به اینکه کودکان زباله گرد در خانواده های آسیب پذیر زندگی می کنند، تصریح کرد: شیوع بیماری کرونا کووید ۱۹ در بین خانواده های آسیب پذیر که اقدامات درمانی برای آنها ممکن است با تاخیر فراهم شود.

وی گفت: بستری برای ابتلا سطح وسیعی از جامعه به بیماری کرونا کووید ۱۹ را مهیا خواهد کرد و هشدار ما به سوداگرانی که کودکان را به زباله گردی وامی دارند جدی است.