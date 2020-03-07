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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۵۶

توزیع سهمیه به دیگر آسیایی‎ها؛

غیبت تیم بسکتبال زیر ۱۷ سال ایران در جام جهانی بلغارستان

غیبت تیم بسکتبال زیر ۱۷ سال ایران در جام جهانی بلغارستان

با اعلام رسمی فدراسیون جهانی بسکتبال و طبق گروه بندی انجام شده برای مسابقات جام جهانی زیر ۱۷ سال جهان درسال جاری، ایران در این رقابت ها حضور نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۶ تیم شرکت کننده در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۰ پسران از سوی فدراسیون جهانی معرفی شده و گروه بندی آنها نیز اعلام شد.

بر اساس اعلام فیبا تیم های استرالیا، چین و کره جنوبی سه تیم منطقه آسیا و اقیانوسیه هستند که حضورشان در این رقابت ها قطعی است. چهارمین نماینده این منطقه هم از میان دو تیم ژاپن و نیوزلند و با برگزاری یک رقابت انتخابی میان آنها تعیین خواهد شد.

انتخاب نمایندگان منطقه آسیا و اقیانوسیه برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۰ بر اساس رنکینگ فیبا آسیا که پنجشنبه گذشته به روز رسانی شد، انجام شده است. این در حالی است که قرار بود این چهار تیم با برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جهان در لبنان مشخص شوند.

قرار بود مسابقات زیر ۱۶ سال آسیا ۵ تا ۱۲ آوریل (۱۷ تا ۲۴ فروردین ماه) با حضور ۱۶ تیم در بیروت برگزار شود تا چهار تیم برتر این رقابت ها برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۰ مشخص شوند. ایران نیز از جمله تیم های شرکت کننده در این رقابت ها بود.

فدراسیون جهانی بسکتبال اما هفته گذشته در ایمیلی به فدراسیون های تمام تیم های شرکت کننده از جمله ایران، برگزاری این رقابت ها را به خاطر شیوع ویروس کرونا منتفی اعلام کرد.

بر این اساس چهار تیم برتر منطقه آسیا و اقیانوسیه برای حضور در جام جهانی بر اساس رده بندی برترین تیم های آسیایی انتخاب شده اند. در این رنکینگ ایران پایین تر از استرالیا، چین، کره جنوبی، ژاپن و نیوزلند در جایگاه پنجم ایستاده است. (ژاپن و نیوزلند به طور مشترک در جایگاه چهارم ایستاده اند و به همین دلیل برگزاری رقابت انتخابی میان این دو تیم، نماینده چهارم را مشخص می کند)

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لغو شده بسکتبال زیر ۱۶ سال آسیا در بیروت لبنان همان رویدادی به حساب می آید که پیش از این میزبانی آن به ایران داده شده بود اما مخالفت والدین برخی از تیم ها برای سفر به ایران، باعث لغو این میزبانی و سپردن آن به لبنان شد.

جام جهانی ۲۰۲۰ بلغارستان ۱۴ تا ۲۲ تیرماه در صوفیه بلغارستان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4871855
زینب حاجی حسینی

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