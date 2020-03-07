تجهیز ۸ سوله بحران برای کرونا در پایتخت/آماده سازی ۶۰۰ تخت

مجید فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات تازه مدیریت شهری برای کمک به بیماران مبتلا به کرونا گفت: یکی از نگرانی‌هایی که مدیریت شهری داشت، این بود که اگر احیاناً تعداد بیماران مبتلا به کرونا در شهر تهران بیش از حد کنترل شود، چگونه به این بیماران خدمات‌رسانی شود؟ همچنین باید پیش‌بینی‌های لازم با توجه به ماهیت رشد ویروس و خاصیت انفجاری آن انجام شود.

وی تأکید کرد: در حال حاضر بیمارستان‌ها در وضعیت فوق‌العاده و آماده‌باش هستند اما اگر به نحوی تعداد بیماران بیش از حد تجهیزات پیش‌بینی شده باشد، چه باید کرد بخصوص آنکه شهرداری به عنوان نهاد معین وزارت بهداشت باید تمهیدات لازم را پیش‌بینی می‌کرد.

فراهانی ادامه داد: شنیده بودم در شهرهایی در حال احداث بیمارستان‌های صحرایی هستند اما خوشبختانه در سطح شهر تهران زیرساخت‌های لازم برای مقابله با شرایط‌های بحرانی تکمیل شده است و در سطح شهر تهران ۱۱۰ سوله بحران وجود دارد که این سوله‌ها غالباً در پارک‌ها هستند و برای شرایط زلزله و سیل پیش‌بینی شده‌اند که شرایط کنونی نیز شرایط بحرانی است به همین دلیل با پیگیری‌هایی که انجام شد، ۸ سوله بحران در کل تهران با پراکندگی مناسب برای این منظور در نظر گرفته شده است. تاکنون سه سوله تجهیز شده و ۲۰۰ تخت در آن مستقر شده‌اند که به سرعت ۵ سوله دیگر تجهیز خواهند شد و برنامه‌ریزی شده که در مجموع این ۸ سوله به ۶۰۰ تخت بیمارستانی و تجهیزات لازم مجهز شود.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای کادر درمانی و پرستاری نیز انجام شده است، گفت: فراخوان‌هایی در سطح شهرستان‌های تهران برای آنکه احیاناً نیاز به سرویس‌دهی به بیماران در تهران افزایش پیدا کند، داده شده است.

وی بیان کرد: از ۱۱۰ سوله بحران شهر تهران در گذشته تنها ۵۰ سوله در اختیار ستاد مدیریت بحران بود که با آغاز به کار شورای پنجم و پیگیری‌های انجام شده ۶۰ سوله بحران که در اختیار سازمان ورزش بود یا کاربری‌های دیگری داشت از جمله برگزاری برنامه‌های تلویزیونی یا اینکه در اختیار نهادهای مختلفی بود، پس گرفته شد و ۵۰ سوله بحران تحویل سازمان مدیریت بحران داده شد و در حال حاضر ۱۰۰ سوله در اختیار این سازمان است.

به گفته فراهانی، طی دو سال اخیر چهار سوله بحران ساخته شده و ۸ سوله بحران نیز در دست ساخت است که طی یکی دو سال آینده تکمیل می‌شود. خوشبختانه در این مدت زیرساخت‌ها و تجهیزات آمادگی با بحران در سطح شهر تهران مورد توجه قرار گرفته است.