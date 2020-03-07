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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۱۷

مدیر اجرایی این بقعه متبرکه مطرح کرد:

تعطیلی زائرسراهای بقعه امام‌زاده سلطان محمد عابد(ع) کاخک

تعطیلی زائرسراهای بقعه امام‌زاده سلطان محمد عابد(ع) کاخک

گناباد - مدیر اجرایی بقعه متبرکه امامزاده سلطان محمد عابد(ع) کاخک گفت: همزمان باشیوع ویروس کرونا در خراسان رضوی، تمامی زائرسراهای بقعه متبرکه امام‌زاده سلطان محمد عابد(ع) کاخک تعطیل شد.

علی ذوقی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا در شهرستان گناباد، تا اطلاع ثانوی، زائرسراهای بقعه متبرکه امامزاده سلطان محمد عابد (ع) کاخک بسته است و زائرسراهای این بقعه متبرکه نیز هیچ‌گونه پذیرش مسافر و گردشگری ندارد.

مدیر اجرایی بقعه متبرکه امامزاده سلطان محمد عابد (ع) کاخک افزود: به منظور پیشگیری از انتقال ویروس کرونا، تمامی سطوح داخل بارگاه و بخش‌های پر رفت و آمد مردم در این بقعه متبرکه همه روزه، گندزدایی و ضدعفونی می‌شود.

وی با اشاره به عدم برگزاری نماز جماعت در این بقعه متبرکه، تصریح کرد: در همین راستا، ورودی به قسمت ضریح بسته شده است و کتاب‌های دعا، مهرها و سایر اقلامی که مردم با آن در ارتباط هستند، جمع‌آوری شده است.

ذوقی ابراز کرد: با توجه به مشاهده مورد مثبت کرونا در منطقه و شرایط پیش آمده، امکان اسکان زائران و مسافران در ایام نوروز هم وجود نخواهد داشت.

کد مطلب 4871932

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