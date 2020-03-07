علی ذوقی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا در شهرستان گناباد، تا اطلاع ثانوی، زائرسراهای بقعه متبرکه امامزاده سلطان محمد عابد (ع) کاخک بسته است و زائرسراهای این بقعه متبرکه نیز هیچگونه پذیرش مسافر و گردشگری ندارد.
مدیر اجرایی بقعه متبرکه امامزاده سلطان محمد عابد (ع) کاخک افزود: به منظور پیشگیری از انتقال ویروس کرونا، تمامی سطوح داخل بارگاه و بخشهای پر رفت و آمد مردم در این بقعه متبرکه همه روزه، گندزدایی و ضدعفونی میشود.
وی با اشاره به عدم برگزاری نماز جماعت در این بقعه متبرکه، تصریح کرد: در همین راستا، ورودی به قسمت ضریح بسته شده است و کتابهای دعا، مهرها و سایر اقلامی که مردم با آن در ارتباط هستند، جمعآوری شده است.
ذوقی ابراز کرد: با توجه به مشاهده مورد مثبت کرونا در منطقه و شرایط پیش آمده، امکان اسکان زائران و مسافران در ایام نوروز هم وجود نخواهد داشت.
نظر شما