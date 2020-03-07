لغو مسابقات بادبانی انتخابی المپیک در ابوظبی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون قایقرانی، شیوع ویروس کرونا همچنان در حال لغو کردن رقابت های ورزشی در سراسر جهان است و امروز کنفدراسیون بادبانی آسیا نیز اعلام کرد مسابقات انتخابی المپیک این قاره در ابوظبی به تعویق افتاده است.

این مسابقات قرار بود اواخر اسفند برگزار شود و احمد احمدی ملی پوش کشورمان نیز تصمیم داشت در این رویداد برای رسیدن به المپیک رقابت کند که با تصمیم مسئولان کنفدراسیون آسیایی یک ماه به تعویق افتاد. بر همین اساس کنفدراسیون بادبانی آسیا با تایید فدراسیون جهانی و کمیته بین المللی المپیک اعلام کرده تاریخ جدید این رقابت ها ۱۲ تا ۲۰ آوریل (۲۴ فروردین تا ۱ اردیبهشت) خواهد بود. احمد احمدی ملی پوش بادبانی کشورمان این روزها در والنسیا اسپانیا تمریناتش را انجام می دهد.