به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، زمان زیادی از آغاز فعالیت وبسایت خرید اینترنتی بیمه تیمشیم نمیگذرد. این مجموعه نوآور و خلاق همزمان با روزملی بیمه در ۱۳ آذر فعالیت خود را آغاز کرد. تیمشیم در حال حاضر تمرکز خود را بر ارائه بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث ماشین قرار داده است. از جمله ویژگیهای مهم این وبسایت میتوان به سادگی خرید بیمهنامه و همچنین صرفهجویی در زمان اشاره کرد. شما تنها با چند کلیک ساده میتوانید در کمترین زمان ممکن، اقدام به خرید بیمهنامه ماشین خود کنید و آن را بدون دردسر دریافت نمائید. ارسال بیمهنامه خریداری شده رایگان در هر زمان و مکان که شما بخواهید صورت میگیرد.
تخفیف ویژه تیم شیم
حالا که نزدیک نوروز ۹۹ هستیم و قرار است لحظات خوشایندی را تجربه کنیم، تیمشیم هم برای چند برابر ساختن حس خوب این لحظات، پیشنهادات ویژهای را برای شما در نظر گرفته است. طبق این طرح کسانی که تا ۲۵ اسفند اقدام به خرید آنلاین بیمهنامه خودرو خود از طریق وبسایت تیمشیم کنند، از ۲۵٪ پولپَس و ۲۵ هزار تومان تخفیف نقدی بهرهمند خواهند شد. احتمالاً سؤالاتی ذهنتان را درگیر کرده باشد که در ادامه به آنها پاسخ خواهیم داد.
تیم شیم بیمه برندهها
هدفی که تیمشیم با آن فعالیتش را آغاز کرد، واضح و شفاف است؛ ایجاد تحول در صنعت بیمه. چیزی که تیمشیم را از دیگر وبسایتهای خرید آنلاین بیمه متمایز میکند، الگویی است که برای نخستین بار در ایران مورد استفاده قرار میگیرد: «بیمه تیمی». الگوی بیمه تیمی در حال حاضر روی بیمه بدنه ارائه میشود و البته با تلاش مجموعه تیمشیم به زودی در دیگر خدمات و محصولات بیمهای نیز پیادهسازی میشود.
سود در جمع شدن است
تیمشیم برای ارزشهای اجتماعی اهمیت بسیار زیادی قائل است و در آستانه آغازسال جدید، چه ارزشی مهمتر و زیباتر از دور هم جمع شدن. تیمشیم به همین مناسبت، تخفیف ویژهای برای متقاضیان در نظر گرفته که میتوانید با استفاده از آن، از ۲۵% پول پَس و ۲۵ هزار تومان تخفیف نقدی بهرهمند شوید.
اگر پس از خرید اینترنتی بیمه از وبسایت تیمشیم، با کسانی که دوستشان دارید تیم تشکیل دهید، این امکان را دارید که تا ۲۵ درصد حق بیمه پرداختیتان را پس بگیرید. به این بازگشت حق بیمه، پولپَس میگوئیم. هر چه میزان خسارت شما و اعضای تیمتان کمتر باشد، پولپس تیم شما بیشتر خواهد بود. پس با پولپس شما تشویق میشوید که هم خودتان مطمئنتر رانندگی کنید و هم هوای همتیمیهایتان را داشته باشید تا آنها هم امن و مطمئن برانند. اینگونه هم در ارزش اجتماعی امنیت بیشتر جادههای کشورمان شریک هستید و هم در سود اقتصادی آن؛ در پولپَس.
تیمشیم، بیمه برندهها است. فراموش نکنید تحت هر شرایطی با تیمشیم شما برندهاید. از لحظهای که با اعضای خانوادهتان به جمع تیمشیمیها میپیوندید، تصمیم میگیرید در حرکتی اجتماعی برای بهتر رانندگی کردن سهم داشته باشید و در عین حال اگر موفق شوید، پاداشی دریافت میکنید که بسیار ارزشمند خواهد بود. تنها کافی است اعضای خانواده و دوستانتان را به چالشی برای رانندگی بهتر دعوت کنید. در تیمشیم همه چیز به سود شما است.
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