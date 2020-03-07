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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۳۲

یک مقام مسئول خبر داد:

ممنوع شدن دریافت نقدی عوارض آزادراهی

ممنوع شدن دریافت نقدی عوارض آزادراهی

دریافت نقدی عوارض آزادراهی کشور با هدف رعایت بهداشت و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ممنوع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالهاشم حسن نیا، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اعلام این مطلب گفت: از روز شنبه ۱۷ اسفند، دستگاه کارتخوان در گیت‌های عوارضی آزادراه‌ها نصب می‌شود و رانندگان شخصاً و با کارت شتاب خود، عوارض را پرداخت می‌کنند.

وی افزود: به منظور اجتناب از تماس مستقیم رانندگان، هنگام ورود رمز کارت‌های شتاب، اقلام بهداشتی از قبیل دستکش نایلونی یکبار مصرف، دستمال کاغذی و کیسه فریزر در اختیار رانندگان قرار می‌گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در صورت استفاده نکردن از کارت شتاب توسط رانندگان، شماره پلاک، کلاس خودرو و سایر مشخصات شناسایی خودرو ثبت می‌شود تا برای پیگیری وصول عوارض از طریق مراجع مربوطه استفاده شود.

کد مطلب 4871988

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