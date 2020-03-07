شیوه جدید و ابداعی آزمون کمربند در فدراسیون تکواندو

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه ریزی از قبل تعیین شده قرار بود دوره ۲۵۵ آزمون ارتقا کمربند فدراسیون تکواندو هفته اول اسفندماه برگزار شود که ابتدا خبر از تعویق این دوره منتشر و سپس راهکار جدیدی برای آن از سوی کمیته آزمون اعلام شد.

بر اساس راهکار جدید و ابداعی، کلیه نفراتی که برای حضور در آزمون کمربند قرمز تا مشکی دان ۴ ثبت نام کرده و البته مهمتر از آن هزینه مربوطه را نیز واریز کرده اند، می‌بایست مشابه آنچه مشخصات آن در کانال فدراسیون منتشر شده، فیلمی از دو بخش پومسه و پالچاگی با تلفن همراه خود ضبط و طبق زمانبندی مشخص از طریق آدرس سایت به فدراسیون ارسال کنند.

اما نکته مهم این بخش اینجاست که کجای این بخش آنلاین است؟ فدراسیون که هزینه کل آزمون را با احتساب آزمون گیرنده، سالن برگزاری و.... دریافت کرده می‌توانست دوره را در زمان دیگری که شرایط مهیا شد برگزار کند. اگر قرار بود آزمون ارتقا کمربند بدون حضور ممتحن و در منزل یا باشگاه که البته این دومی چند هفته است که به دلیل شیوع کرونا تعطیل است، فیلم گرفت و ارسال کرد، چرا از قبل چنین برنامه‌ای اجرایی نمی‌شد؟ در این بین سهم ۳۵ درصدی هیأت‌های استانی از کل هزینه دریافتی چه می‌شود؟

مگر نه اینکه نحوه اجرای فرم‌ها، تکنیک، سوالات تخصصی و… از سوی ممتحن یا همان آزمون گیرنده مورد ارزیابی قرار گیرد. اگر چنین راهکاری وجود داشت، چرا در دستور کار فدراسیون جهانی قرار نمی‌گرفت. خبرنگار مهر با چند تن از اساتید تکواندو که خود سالهاست ممتحن آزمون هستند در این خصوص مشورت کرده و قریب به اتفاق نیز با این نوع شیوه مخالف کرده و آن را انجام شدنی نمی‌دانستند.

برای حضور در آزمون فوق از سراسر ایران بیش از ۱۰۰۰۰ نفر ثبت نام کرده اند. امیدواریم رئیس فدراسیون تکواندو از پیشنهاد دهنده و مجری این طرح پرسیده باشد که این تعداد فیلم را چه کسانی و در چه مدتی قرار است بررسی کرده و آن را قبول یا رد کنند؟ آنها که تلفن هوشمند ندارند چگونه فیلم خود را ارسال کنند؟

مشخص نیست چنین ایده‌ها و راهکارهای علمی از سوی چه کسانی در فدراسیون تکواندو ارائه، تصویب و اجرایی می‌شود، ولی اگر با کمی دقت و بررسی بیشتر در این مورد تصمیم گیری می‌شد، شاید نتایج بهتری اخذ می‌شد.